Çocuklar Duymasın 23. yeni bölümde Tutku savaşı kazanacak mı?

Çocuklar Duymasın 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve oldukça heyecan yarattı. Çocuklar Duymasın'da tekrar hakim karşısına çıkacak olan Haluk ve Meltem boşanacak mı? Savaşın galibi Tutku mu olacak? İşte Çocuklar Duymasın dizisinde yaşanacaklar...

Çocuklar Duymasın 23. yeni bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarında olacak. Pazar akşamlarının sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'da Tutku ortalığı karıştıracak hamleler yapıyor, peki amacına ulaşabilecek mi? İşte Çocuklar Duymasın fragmanı...

ÇOCUKLAR DUYMASIN 23. BÖLÜM FRAGMANI

Mahkemenin verdiği bir aylık süreç dolmuş, Haluk ve Meltem’in boşanma davasının günü gelip çatmıştır. Aslında davadan bir gün önce birbirlerini ilk defa anlamaya ve yakınlaşmaya başlayan Haluk ve Meltem, yine Tutku’nun büyük bir hamlesiyle darmadağın olur!

Tutku, Meltem’e gelip Haluk’la bir ilişkilerini olduğunu ve aralarından çekilmelerini söyler. Gururlu bir kadın olan Meltem, bu duyduklarını yediremez ve mahkeme gününe kadar ortadan kaybolur! Öte yandan Haluk, Meltem’in aslında neden boşanmak istediğini öğrenir ve büyük bir şok yaşar!

Dava günü, ikili hakimin karşısındaki yerini alır. Meltem boşanma konusunda son derece kararlıdır. Haluk’un kararı ise merak konusudur!