Cinsel istismar ve cinayet... Gamze Açar soruşturmasında kan donduran detaylar!

Kızılcahamam'da bir otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar’ın (17) şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık 5 kişi hakkında dava açtı. İddianamede genç kızın yardım için çıktığı balkonda, şüpheliler tarafından aşağıya atılarak öldürüldüğü belirtildi.

Gamze Açar (17) 31 Ekim 2020’de iş görüşmesi için gittiği Ankara Kızılcahamam ’daki bir otelin 5. katında bulunan odanın balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma tamamlandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 şüpheli hakkında “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve kasten öldürme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açtı.

AŞAĞIYA ATILDI

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede şüpheli Rıza D.’nin maktulün iş başvurusunu değerlendirme bahanesiyle, kendini patron olarak tanıtıp hileli hareketlerle güven oluşturduğu ve gece vakti Gamze Açar’ın başka bir yere gidemeyeceğini öngörerek, gece saat 01.30’da diğer şüpheliler Mustafa Emre D. , Emre E. Mehmet Doğan ve Hüseyin Emre G.’nin bulunduğu otelin 506 nolu odasına getirdiği anlatılarak, “Diğer şüpheliler ile birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde maktule cebir kullanarak, cinsel istismarda bulundukları ve işledikleri suçların ortaya çıkmasını engellemek maksadıyla maktulü zorla tutulduğu odadan yardım istemek için çıktığı balkondan aşağıya atarak öldürdükleri” belirtildi.

KARŞI KOYMAK İSTEDİ

İddianamede, soruşturma kapsamında alınan Adli Tıp Kurumu raporlarında, maktulün kıyafetlerinde ve tırnaklarından şüphelilere ait DNA örnekleri bulunduğunun tespit edildiği belirtilerek, “şüpheliler tarafından maktule zorla cinsel istismarda bulunulduğuna ve maktulün buna karşı koymak istediğine delil oluşturmaktadır” denildi.

GAMZE'DE UYUŞTURUCU YOKTU

İddianamede, şüphelilerin ifadelerinde maktulün intihar etmesinin uyuşturucu krizi kaynaklı olduğunu iddia ettikleri anlatılarak, “Kimya İhtisas Dairesi Başkanlığı Toksikoloji Şubesinin 19 Kasım 2020 tarihli raporunda maktulün kanında veya saçında uyuşturucu madde bulunmadığının tespit edildiği” ifade edildi.

ÇANTASINA UYUŞTURUCU KOYDULAR

Şüpheli Rıza D.’nin telefon kayıtlarından maktule “Esrar içer misin, içersen alalım” şeklinde teklifte bulunduğu, anacak maktulün bu konuda istekli olmadığına dikkat çekilerek, “Her ne kadar kişinin çantasından uyuşturucu madde olduğu iddia edilen maddeler çıkmışsa da muhtemelen maktulun uyuşturucu krizine girdiği söylemini kuvvetlendirmek için şüpheliler tarafından bu maddelerin konulmuş olma ihtimalinin yüksek olduğu, zira uyuşturucu bağımlısı olan kişinin çok rahat bir şekilde tuvalete veya lavaboya girip kimseye görünmeden uyuşturucu kullanabileceği, uyuşturucu kullanmak için kimseden izin almasının beklenmeyeceği” belirtildi. Şüpheli Rıza D.’nin ifadesinde de sabah a kadar uyumadığını belirttiği, sabaha kadar uyumamasının nedeninin yine maktulun kaçmasını engellemek amacıyla olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

YARDIM ÇIĞLIĞI ATTI