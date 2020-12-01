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Çin'in insansız uzay aracı Ay'a iniş yaptı

DHA |  01 Aralık 2020 Salı - 22:22 | Son Güncelleme : 01 12 2020 - 22:24

Çin Ulusal Uzay İdaresi, Çin'in Chang'e-5 uzay aracının ayın yüzeyine başarıyla indiğini açıkladı.


Çin Ulusal Uzay İdaresi, Çinin uzay programı kapsamında Aya gönderilen Chang'e-5 insansız uzay aracının Ay yüzeyine başarıyla iniş yaptığını duyurdu. Çin, 2022 yılına kadar mürettebatlı bir uzay istasyonuna sahip olma ve sonunda Ay'a insan gönderme umuduyla, askeri amaçlı uzay programına milyarlarca dolar harcadı. Uzay programının Ay'ın kökeni, oluşumu ve yüzeyindeki volkanik aktivite hakkında bilgi edinmesine yardımcı olmak için ay kayalarını incelemeyi amaçladığı ifade edildi. Programın başarılı olması durumunda Çin, 1960'larda ve 1970'lerde Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin ardından Ay'dan örnek alan üçüncü ülke olacak.
 

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