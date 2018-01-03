03 Ocak 2018 Çarşamba
İSTANBUL 
13°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.477 -0.89 EURO 4,5280 -0.24
USD 3,7630 0.01 ALTIN 159,240 -0.17
CANLI BORSA
TÜMÜ

Çin'den Türk vatandaşları için vize kolaylığı

AA |  03 Ocak 2018 Çarşamba - 12:26 | Son Güncelleme : 03 01 2018 - 12:26

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Önen, "Türk vatandaşlarının Çin vizesi başvurularında internetten randevu sistemine geçiliyor, iş ve ticari amaçlı seyahatlerde resmi makamlardan davetiye alma zorunluluğu kalkıyor" dedi.


Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir  Emin Önen, Çin'in Türk vatandaşları için sağladığı vize kolaylıklarını  "memnuniyet verici" olarak nitelendirerek "uygulamaların takipçisi olacakları"  açıklamasını yaptı. 
 
Büyükelçi Önen, Çin'in Türkiye vatandaşlarına yönelik getirdiği vize  iyileştirmelerine ilişkin, önceki uygulamada Çin vizesi alabilmek için gerekli  evrakların başvuru sahibi tarafından bizzat Çin'in Türkiye'deki Büyükelçiliği ve  konsolosluklarına teslim edilmesi gerektiğini hatırlattı.
 
Önen, yeni uygulamayla ilk başvuru, internet üzerinden yapılacağını  sonrasında vatandaşların, randevu tarihi alarak vize işlemlerini  tamamlayabileceğini bildirdi.
 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Çin Halk Cumhuriyeti vizesi  almasını kolaylaştırılmaya yönelik Çin makamları ile aylardır müzakere  yürüttüklerini belirten Önen, müzakerelerin sonucunda 1 Ocak 2018'den itibaren  uygulanmaya başlanan değişikliklerin memnuniyet verici olduğunu, bu adımların  devamını beklediklerini vurguladı.
 
Önen, "Çin'in Türk vatandaşlarının vize alınımını kolaylaştırmaya  yönelik, internet üzerinden başvuru ve ticari vizeler için davet mektubu alımında  kolaylık sağlanması gibi değişikliklerin uygulanmasının da takipçisi  olacaklarının" altını çizdi.
 
Çin'e iş ve ticaret amaçlı seyahat için gerekli M tipi vize  başvurularında ise bu düzenleme ile kolaylık sağlanmasının amaçlandığını belirten  Büyükelçi Önen, "ticari başvurularda Çin’in resmi devlet kuruluşlarının vereceği  davet mektubu zorunluluğunun kaldırıldığını" dile getirdi.
 
Önen, resmi davet mektubu uygulaması yerine TOBB, DEİK, TÜSİAD ve ISO  gibi kurum ve kuruluşlara üye iş adamlarının Çin’de iş yaptıkları şirketlerden  alacakları davet mektubu ile vize başvurusunda bulunabileceğini kaydederek  böylelikle iş vizesi alınması konusunda ilave kolaylık sağlanmasının  hedeflendiğini aktardı.
 
"Olumlu adımların devamını bekliyoruz"
 
Çin'in vizeleri kolaylaştırmaya yönelik attığı olumlu adımların  devamını beklediklerini belirten Önen, "Herhangi bir iş örgütü üyesi olmayan  KOBİ’ler ile küçük sanayicilerin de vize konusunda yaşadığı sorunları biliyoruz  ve bu sorunların çözülmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.
 
Büyükelçi Önen, "Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi için  Türk vatandaşlarının Çin vizesine erişimini kolaylaştırmak, öncelikli amaçlarımız  arasında yer alıyor." ifadesini kullanarak bu yönde yapılan yeni düzenlemeleri,  "olumlu bir adım" olarak nitelendirdi.
 
"Yeni yılla yapılan bu düzenlemeler ile internet üzerinden başvuru ve  randevu sistemine geçilmesiyle vatandaşlarımızın kuyruklarda beklemeden  vizelerini rahatlıkla alması hedefleniyor." ifadesini kullanan Büyükelçi Önen,  şunları kaydetti:
 
"Ticari vizelerde, ticaret ve sanayi odalarımıza üye olan iş  adamlarımız, birlikte çalıştıkları Çinli firmalardan alabilecekleri davet mektubu  ile vize başvurusunda bulunabilecek. Böylelikle iş adamlarımızın vize almasında  kolaylık sağlanması hedefleniyor. Bu düzenlemelerin uygulama aşamasının da Çinli  makamlar ile takipçisi olup vatandaşımızın en kolay bir şekilde Çin vizesine  erişimini garantiye almak adına çözümler üretmeye devam edeceğiz."
 
Pekin’deki görev süresi boyunca Çin ve Türkiye arasında ilişkileri her  alanda geliştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Büyükelçi Önen, "İki ülke arasında  gelişen siyasi ve ekonomik ilişkileri takiben Çin ile karşılıklı olarak vizeleri  kaldırmak da hedeflerimiz arasında bulunuyor." dedi.
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.