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Çin'de "turuncu alarm" verildi

AA |  29 Aralık 2017 Cuma - 5:41 | Son Güncelleme : 29 12 2017 - 5:46

Ülkenin kuzey ve doğu bölgelerinde "turuncu alarm" verilerek havalimanı, liman ve otoyollar için güvenlik uyarısı yapıldı


Çin Meteoroloji Merkezi, ülkenin kuzey ve doğu bölgeleri için kirli  hava nedeniyle turuncu alarm verildiğini duyurdu.
 
Bölgede bu sabah başlayan hava kirliliği başkent Pekin ve Tiencin  kentinin yanı sıra Hıbey, Anhui, Hubey, Ciangsu ve Şandong eyaletlerinde etkili  olacak.
 
Görüş mesafesinin 100 metreye kadar düşeceği bildirilen açıklamada,  havalimanı, liman ve otoyollarda güvenlik önlemleri almaları çağrısı yapılırken,  sürücülere de hızlarını düşürmeleri tavsiye edildi.
 
Çin’de hava kirliliği düzeyini belirten alarm sistemi mavi, sarı,  turuncu ve kırmızı olmak üzere dört aşamadan oluşuyor.
 
Hızlı kalkınma ve sanayileşmenin bedeli olarak Çin'deki metropollerin  çoğu dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor.
 
Çin, özellikle 2014'ten bu yana çevre ve hava kirliliğiyle mücadele  etmeye çalışıyor. 1,34 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan  Çin'de her yıl yaklaşık 1,6 milyon kişi, hava kirliliğinin neden olduğu kalp ve  akciğer hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiriyor.
 

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