Çin'de "turuncu alarm" verildi

Ülkenin kuzey ve doğu bölgelerinde "turuncu alarm" verilerek havalimanı, liman ve otoyollar için güvenlik uyarısı yapıldı

Çin Meteoroloji Merkezi, ülkenin kuzey ve doğu bölgeleri için kirli hava nedeniyle turuncu alarm verildiğini duyurdu.

Bölgede bu sabah başlayan hava kirliliği başkent Pekin ve Tiencin kentinin yanı sıra Hıbey, Anhui, Hubey, Ciangsu ve Şandong eyaletlerinde etkili olacak.

Görüş mesafesinin 100 metreye kadar düşeceği bildirilen açıklamada, havalimanı, liman ve otoyollarda güvenlik önlemleri almaları çağrısı yapılırken, sürücülere de hızlarını düşürmeleri tavsiye edildi.

Çin’de hava kirliliği düzeyini belirten alarm sistemi mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört aşamadan oluşuyor.

Hızlı kalkınma ve sanayileşmenin bedeli olarak Çin'deki metropollerin çoğu dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor.

Çin, özellikle 2014'ten bu yana çevre ve hava kirliliğiyle mücadele etmeye çalışıyor. 1,34 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de her yıl yaklaşık 1,6 milyon kişi, hava kirliliğinin neden olduğu kalp ve akciğer hastalıkları nedeniyle yaşamını yitiriyor.