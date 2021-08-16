Cimilli İbo kimdir? Cimilli İbo neden öldü?

Rizeli ünlü sanatçı Cimilli İbo (İbrahim Özer), İstanbul ’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

49 yaşında hayatını kaybeden sevilen sanatçı Cimilli İbo lakaplı İbrahim Özer'in cenazesi yarın Rize İkizdere Cimil’de defnedilecek.

Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan ve tedavi gören Cimilli İbo, geçtiğimiz günlerde böbrek yetmezliği ve kandaki aşırı enfeksiyondan dolayı yeniden yoğun bakımda tedavi görmüştü.

CİMİLLİ İBO LAKAPLI İBRAHİM ÖZER KİMDİR?

Cimili İbo 12 Mayıs 1972 tarihinde Trabzon 'da dünyaya geldi. Cimilli İbo aslen Rize'li bir sanatçıdır.

Cimilli İbo çocukluğundan beri türkü söylemeyi ve kemençe çalmayı sevdiği için devamlı evden kaçarak İstanbul ve İzmir 'deki akrabalarının yanına gitti. Bu nedenle lisede okulu bıraktı.