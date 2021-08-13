Cilt yenilemesinde fraksiyonel radyofrekans uygulaması

Uzm. Dr. Ayşe Pınarbaşı , günümüzde daha iyi ve güzel görünmek için başvurulan estetik uygulamalarla kalıcı etkiler sağlandığını belirtti. Uzm. Dr. Pınarbaşı, kolajenin deri gençliğinde ana rol oynayan protein olduğunu söyledi. Öncelikle yaşa bağlı azalan kolajen üretiminin yanı sıra, güneş ışınlarına doğrudan ve uzun süreli maruz kalmanın, genetik faktörler, sağlıksız beslenme ve alkol -sigara kullanımı gibi kötü alışkanlıkların derinin parlaklığını azaltarak cildin sıkı ve elastik yapısının kaybolmasına neden olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Ayşe Pınarbaşı, şöyle konuştu:

"Cilt bakımına önem veren bireyler, kısa sürede en etkili cilt tedavi uygulamalarına yöneldi. Hekim kontrolünde derinin nem dengesini düzenlemek için kullanılan kolajen hapları ve yine kolajen üretimini artırıcı kremler kullanılmakla birlikte en etkin ve kısa süreli tedavi için tercih edilen yöntem fraksiyonel radyofrekans enerjisi. Fraksiyonel radyofrekans enerjisi ile direkt cilt altı dokular hedeflenerek yüz, boyun, el, sırt gibi vücudun birçok bölgesinde yeni kolajen üretimi sağlanmaktadır. Cilt kırışıklıklarının giderilmesi ve cilt kalitesinin artırılmasında, yüz, boyun ve dekolte sarkmalarında, yara ve sivilce izlerinin tedavisinde, gözeneklerin sıkıştırılması ve ciltteki ton farklılıklarının giderilmesinde etkili olan bu tedavi yöntemi PRP, gençlik aşısı ve kolajen aşılarıyla kombine kullanımı sayesinde etkisini artırır. Ortalama 1 ila 4 seans olarak planlanan işlem sırasında cilt tipine göre hafif kızarıklıklar oluşabilir, ancak işlem sonrası iş kaybına neden olmaz. Ortaya çıkan doku gençliği kalıcıdır. Devamını sağlamak için duruma göre senede 1 ila 3 seans arası planlama yapılır."