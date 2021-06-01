Cilt bakımında kimyasal ürün uyarısı

Uzmanlar, cildi temizlemek ve bakımı gerçekleştirmek için kullanılan ürünlerinin zararlı kimyasallardan arındırılmış olmasına dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi. Daha sağlıklı ve canlı bir görünüm elde etmek için önemli bir unsur olan cilt bakımında dikkat edilmesi gerekenlere dikkat çekildi.

Güzellik uzmanları, cilt bakımı yapılırken kullanılan ürün ve yöntemlerle ilgili önerilerde bulundu. Uzmanlar, cilt analizi yapılması gerektiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Cilt bakımı daha genç ve sağlıklı görünmek için bireylerin gerçekleştirmeleri gereken unsurları barındırmaktadır. Cilt bakımı yapmaya karar verdiyseniz ilk etapta cildiniz için bir analiz yapmanız gerekmektedir. Bu analiz işlemini doğru bir şekilde gerçekleştirmek, cildinize uygulayacağınız işlemlerin fayda sağlayabilmesi açısından önem arz etmektedir. Cildinizin yağlı mı kuru mu yoksa karma mı olduğunu belirlemeniz ve buna uygun cilt bakım ürünleri tercih etmeniz önerilir. Bakım ürünlerini tercih ederken yaşınızı da göz önünde bulundurmanız oldukça önemlidir. Cilt tipinize ve yaşınıza göre tercih edeceğiniz ürünler ile cildiniz için derinlemesine bir bakım sağlayabilirsiniz."

“ALKOLSÜZ ÜRÜN TERCİH EDİN”

Cilt bakımında ürünleri seçerken dikkat edilmesi gereken noktaların en başında seçilen ürünün alkol süz olmasının önemini anlatan uzmanlar, "Ciltte ağır tahribata sebep olan alkolün kullandığınız ürünlerde olmamasına dikkat etmeniz daha sağlıklı ve genç bir görünüm elde etmeniz için önemli bir kriterdir. Cilt bariyerinizi aşındıran alkolün cilt bakım ürünlerinde olmaması konusunda hassasiyet göstermeniz oldukça önemlidir. Alkolsüz ürün tercihlerinin sağlıklı cilt yapısının oluşmasına destek veriyor" ifadelerini kullandı.

“KİMYASALLARDAN UZAK DURUN”

Cildi temizlemek için kullanılan bakım ürünlerinin zararlı kimyasallardan arındırılmış olmasına dikkat edilmesi gerektiğini aktaran güzellik uzmanları, önerilerini ise şöyle sıraladı:

"Ciltte ağır tahribata sebep olan bu kimyasalların bulunmadığı, temiz içerikli ürünler cildinizde doğal bir bakım sağlayacaktır. Özellikle kimyasalların cilt yapısına oldukça olumsuz etkileri bulunuyor. Bu etkilerden korunmak için de mutlaka kimyasallardan uzak kalmak da şart oluyor. Tercih edeceğiniz ürünlerin içeriklerindeki formülleri iyice incelemeniz ve zararlı maddeleri eleyerek bir tercihte bulunmanız gerekmektedir. Kullanacağınız ürünün içerisinde koruyucu madde özelliği bulunan parabenin olmadığından emin olmanızı önerilmektedir. Son yapılan araştırmalara göre bu maddenin kanser oluşumunu desteklediği ortaya çıkmıştır. Cilt bakımınızı gerçekleştirmek için kullanacağınız ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçmemiş olmasına dikkat etmeniz oldukça önemlidir. Hassas ve dikkatli bir bakıma ihtiyaç duyan cildinizin; tarihi geçmiş bakım ürünleri tarafından tahribata uğraması kaçınılmaz olacaktır. Cilt bakımında her ürünün amacı ve kullanım alanı farklıdır. Bu sebeple bakım ürününüzü seçerken tam olarak hangi amaca hizmet edeceğine karar vermeniz gerekmektedir. Eğer cildinizde temizliği sağlamak istiyorsanız bu noktada yüz temizleme jelleri ya da köpüklerini tercih edebilirsiniz. Cildinizdeki ölü derilerden kurtulmak istiyorsanız peeling ürünlerini kullanmanız ve gözeneklerinizden kurtulmak istiyorsanız temiz içerikli tonikler kullanmanız gerekir."