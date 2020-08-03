Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekilecek? Büyük İkramiye 50 milyon TL!

Sisal Şans, Çılgın Sayısal Loto’nun ilk çekilişi Sayısal Loto tarihindeki en yüksek büyük ikramiye olan 50 milyon TL ile gerçekleştirecek. Peki, Çılgın Sayısal Loto nedir? Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekilecek? Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? İşte Çılgın Sayısal Loto hakkında merak edilenler...

Sisal Şans, Çılgın Sayısal Loto ’nun ilk çekilişi 50 milyon TL büyük ikramiye ile başlıyor. Sayısal Loto tarihindeki en yüksek büyük ikramiyenin verileceği Çılgın Sayısal Loto internette en çok merak edilen konuların başında geliyor. Peki, Çılgın Sayısal Loto nedir? Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekilecek? Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? İşte Çılgın Sayısal Loto hakkındaki bilgiler...

ÇILGIN SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Sisal Şans, Çılgın Sayısal Loto’nun ilk çekilişini 3 Ağustos (bugün) saat 21:30’da, Sayısal Loto tarihindeki en yüksek büyük ikramiye olan 50 milyon TL ile gerçekleştirecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere artık haftanın 3 günü saat 21:30’da düzenlenecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?