Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları! 23 Ekim Sayısal Loto'da kazandıran numaralar...

Çılgın Sayısal Loto, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto sonuçları büyük heyecanla takip ediliyor. En son gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde devreden büyük ikramiye 76 Milyon 740 Bin 173 TL oldu.
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ YAPILDI
23 Ekim 2021 Cumartesi gününe ait olan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 21:45'te TV 8'de Alp Kırşan'ın sunumuyla canlı yayında ekrana geldi. Sonuçlar Milli Piyango Online sitesi üzerinden yayınlanacak.