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Çıldır Gölü'nde iki farklı manzara! Görenler hayrete düştü...

Çıldır Gölü'nde iki farklı manzara! Görenler hayrete düştü... Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'ndeki manzara görenleri hayrete düşürdü.
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