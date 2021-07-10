CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? İlk açıklama...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nın sözlerinee CHP Lideri'nden yanıt geldi. Peki Kılıçdaroğlu ne dedi? Detayları CNN Türk'ten Gülşen Coşkun aktardı:
"Kuşoğlu, Çankaya Belediyesi’nin bir açılışında konuşmuştu. 'Sayın Genelbaşkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun sevgi ve selamlarını iletiyorum.' demişti.
‘Cumhurhurbaşkanı adayımız’ dedikten sonra da gözler CHP lideri Kılıçdaroğlu’na ve Millet İttifakı cephesine çevrildi. Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesi’nden Emin Çölaşan’a konuştu."
Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
"Siyası ortamı ve Millet İttifakı'nı dikkate almadan acele söylenmiş sözlerdir. Sayın Kuşoğlu, zamansız bir açıklama yapmış, üzülerek haberim oldu. Biz Cumhurbaşkanlığı seçimine Millet İttifakı olarak diğer partilerle birlikte gireceğiz. Onlara danışmadan, onların onayı alınmadan, birlikte karar verilmeden, şu veya bu kişinin aday olacağını açıklaması yanlış olur."