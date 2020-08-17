CHP'li Öztrak: Demokrasi mücadelemiz, hiçbir emperyalist himmete muhtaç değildir

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sonrasında parti sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. Öztrak, son yerel seçimlerde İstanbul 'un yönetimini milletin kendilerine emanet ettiğini belirterek, "Belediye başkanımızın ilk işi, İstanbulun depreme hazırlık durumunun fotoğrafını çekmek oldu. 39 ilçe için 'Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitap çığı' hazırladı. Ve çekilen fotoğraf şunu gösterdi; İstanbul'u 25 yıl, ülkemizi 18 yıldır yöneten kadrolar gerekenleri yapmamış. Şimdi de işi gücü bırakmış, yerel yönetimlerimizin elini, kolunu bağlamaya uğraşıyor. Başta İstanbul olmak üzere, Büyükşehir Belediyelerini kaybetmenin hazımsızlığını artık üzerinizden atın. Yerel yönetimlerle bir araya gelin. İstişare edin. Yaklaşan depreme karşı alınacak önlemleri masaya yatırın. Yapılması gerekenleri, yerel ve merkezi yönetim el ele, güç birliği içinde bir an evvel yapın" dedi.

'BİZİM TEK DESTEĞİMİZ MİLLETİMİZDİR'

Öztrak, ABD Başkan adayı Joe Biden'ın açıklamalarıyla ilgili "Bizim demokrasi ve özgürlük mücadelemiz, hiçbir emperyalist himmete muhtaç değildir. Bizler 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir' diyen büyük bir önderin kurduğu partinin neferleriyiz. Bizim tek desteğimiz milletimizdir. Çünkü 'Egemenlik bila kaydü şart millete aittir" ifadelerini kullandı.

'KİMSE SİYASİ RANT DEVŞİRMEYE KALKMASIN'

Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir gazeteye verdiği röportajda Abdullah Gül ile ilgili sözlerine ilişkin partisinden bazı isimlerin değerlendirmeleri hatırlatılması üzerine de "Kimse öküzün altında buzağı arayıp da kendilerine siyasi rant devşirmeye kalkmasın. Genel başkanımızın röportajda söyledikleri çok açık, çok net. Birinci sorunun cevabını ikinci sorunun altına, ikinci sorunun cevabını başka bir sorunun altına alarak yorumlamaya kalkmak abesle iştigaldir. Genel başkanımızın söyledikleri açıktır, merak eden varsa bu röportajı alıp okusun" değerlendirmesinde bulundu.