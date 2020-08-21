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CHP'li Akın'dan Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin açıklama

AA |  21 Ağustos 2020 Cuma - 20:04 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 20:04

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Sakarya Gaz Sahası'ndaki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfine ilişkin, "Ülkemizin sınırları içinde 320 milyar metreküp rezervi olan doğal gaz bulunmuş olması amasız fakatsız bizi sevindirmiştir." ifadesini kullandı.


Akın, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  "müjde" olarak açıkladığı Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz  rezervini sevindirici buldukları belirtti.
 
Türkiye'nin enerjide, yüzde 72 oranında dışa bağımlı olduğunu ifade  eden Akın, bu oranın AK Parti iktidara geldiğinde yüzde 67'lerde bulunduğuna  işaret etti.
 
Petrolde dışa bağımlılığın 2019 verilerine göre, yüzde 91,2 olduğunun  altını çizen Akın, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Doğal gazda ise bu oran daha yüksektir ve yüzde 98,9'dur. Böyle bir  durumda ülkemizin sınırları içinde 320 milyar metreküp rezervi olan doğal gaz  bulunmuş olması amasız fakatsız bizi sevindirmiştir. Ülkemizde doğal gaz tüketimi  2019'da yaklaşık 45,7 milyar metreküp. O nedenle Karadeniz'de bulunan doğalgaz  320 milyar metreküp rezerv tam anlamıyla üretime geçildiğinde önemli bir katkı  sağlayacaktır."
 
Türkiye'nin, doğal gaz fiyatları ucuzlarken, Rusya'dan çok daha  pahalıya satın aldığını savunan Akın, bunun nedeninin Rusya ile yapılan uzun  vadeli anlaşmalar olduğunu belirtti.
 
Bu anlaşmalar revize edilmediği sürece Rusya'dan pahalı doğalgaz  alınmaya devam edileceğini iddia eden Akın, şunları kaydetti:
"Bu da vatandaşımızın faturalarına yansıyacak. Bu durum ekonomimiz,  enerji ve ulusal güvenliğimiz açısından sürdürülebilir değildir. Enerji konusu,  en stratejik konuların başında yer alır. Ulusal ve ekonomik güvenliğimizi  doğrudan etkiler. Karadeniz veya Akdeniz'de yapılacak ekonomik bir keşif,  enerjide de tam bağımsızlığı savunan bizleri mutlu eder."

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