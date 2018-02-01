CHP Genel Merkezi önünde hareketli anlar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dolandırıldığını iddia eden heykeltıraş Ragıp Çiçen, CHP Genel Merkezi önünde kendini yakmaya çalıştı.

