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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan DSÖ'ye çağrı mektubu

AA |  23 Aralık 2020 Çarşamba - 17:53 | Son Güncelleme : 23 12 2020 - 17:53

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) insanlık ailesinin tüm fertlerinin Kovid-19 aşısına erişimini sağlayacak, aşı ve tedaviye erişimin küresel düzeyde kamu malı olarak kabul edilmesini ve insanlık yararına kullanılmasını güvence altına alacak, bir kamucu küresel anlaşmaya liderlik yapması çağrısında bulundu.


CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, DSÖ'ye çağrı mektubu  yazdı ve mektubu dünya genelinde 96 sol-sosyal demokrat partiye de göndererek,  dayanışma ve destek istedi.
 
Kılıçdaroğlu, mektubunda şunları kaydetti:
 
"İnsanlık ailesinin tüm fertlerinin Kovid-19 aşısına erişimini  sağlayacak, aşı ve tedaviye erişimin küresel düzeyde kamu malı olarak kabul  edilmesini ve insanlık yararına kullanılmasını güvence altına alacak bir kamucu  küresel anlaşmaya liderlik yapması için DSÖ'ye her zamankinden daha çok  sorumluluk düşmektedir.
 
Bu kapsamda, sosyal demokrat ve evrensel sol ilkeleri paylaştığımız  siz kardeş partimizle DSÖ'ye yaptığım çağrıyı ekte bilginize sunuyorum.  Paylaştığımız ilkeler ışığında benzer bir çağrıyı dört bir koldan yaptığımız  takdirde dayanışmayla aşının hakça ve eşit dağıtımını sağlayacağımıza ve var olan  engelleri aşıp değişim yaratacağımıza inancım tamdır."
 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom  Ghebreyesus'a hitaben yazılan çağrı mektubunda Kılıçdaroğlu, Kovid-19'a ilişkin  bilgi, veri ve teknolojilerin bir havuzda toplanması gerektiğini vurguladı.
 
Kılıçdaroğlu, "Bu bilgi ve teknolojilere tüm ülkeler tarafından  özgürce erişilebilmesinin sağlanması, aşı ile ilgili tüm araçların fikri mülkiyet  haklarından bağımsız hale getirilmesi, yeterli üretimle eşitlikçi dağıtımın ve  karşılanabilir fiyatlandırmanın güvence altına alınması için uğraş verilmesi  gereklidir." ifadesini kullandı.
 
 Aşılama hizmetinin, küresel olarak risk gruplarından başlayarak  herkese sağlanabilmesi konusunda yaşanabilecek engellerden ve günümüz  ihtiyaçlarını karşılayamamasından endişe duyduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu  endişelerin giderilmesi ile ilgili şu ana kadar gösterilen çabalara ek olarak  DSÖ'ye önemli görevler düştüğü açıktır, çağrımız da bu yöndedir." dedi.
  
"DSÖ, tarihi bir misyon üstlenmelidir"
 
Aşılamanın birinci basamak sağlık hizmetlerinin temel bir bileşeni ve  tartışılmaz bir insan hakkı olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, hükümetlerin  vatandaşlarının sağlık hakkını güvenceye alabilmek için yeterli miktarda aşı  temin etme zorunluluğu bulunduğunu ve bunun ancak kamusal üretimle  karşılanabileceğini vurguladı.
  
Aşı ve tedaviye erişimin küresel düzeyde kamu malı kabul edilmesi ve  insanlık yararına kullanılması gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bu konuda  DSÖ, bugün yürütülen küresel yanıt programı çerçevesini aşacak, kamucu bir  yaklaşımı temeline alacak küresel bir anlaşma yapılması için liderlik ve  kolaylaştırıcılık yapmalıdır." ifadesini kullandı.
 
Kılıçdaroğlu, özünde eşitlik ve dayanışma olan bir "halkların aşısı"  yaklaşımının, tüm insanlık ailesini pandemiden kurtarabileceğini ve gelecekte  ortaya çıkabilecek salgınlara karşı koruyabileceğine  değinerek, mektubunu şu  sözlerle bitirdi:
 
"DSÖ, insanlık ailesinin karşı karşıya kaldığı bu büyük sınav  karşısında tarihi bir misyon üstlenmelidir. Ayrımsız tüm insanların aşılanması  hedefine yönelik olarak uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin hayata geçmesi ve  sağlık alanında kamucu bir anlayışın işlevsellik kazanması tarihe olan  borcumuzdur. Dayanışma duygularımızla bu yönde atacağınız her adımı iş birliği  içinde olduğumuz her platformda destekleyeceğiz."
 
AKPM'de aynı içerikte bir önerge imzaya açıldı
 
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) üyesi ve Sosyalist Grup  Başkanvekili, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de söz konusu çağrılarla aynı  anda AKPM'de aynı içerikte bir önergeyi imzaya açtı.
 
Önerge, sağlık sektörünün yapısının ve aşı tedarikini şekillendiren  uluslararası kural ve düzenlemelerin yeniden gözden geçirilmesini sağlayacak çok  taraflı ve bütüncül bir çerçeveye olan ihtiyacı tespit ediyor.
 
 Önergede, bu ihtiyaç kapsamında, "Avrupa Konseyi'nin Dünya Sağlık  Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve tüm paydaşları bir araya getirecek bu  bütüncül, çok taraflı çabaların oluşturulmasına liderlik ederek insan hakları  temelli ve kamu yararı güden bir çerçevenin oluşmasına öncülük yapması" çağrısı  yapılıyor.
 

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