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Cezayir'e düşen göktaşının sırrı ortaya çıktı!

DHA |  10 Mart 2021 Çarşamba - 16:30 | Son Güncelleme : 10 03 2021 - 16:30

Fransız Bilim insanları, geçen yıl Mayıs ayında Cezayir'e düşen göktaşıyla ilgili yaptığı çalışmayı tamamladı. Bilim insanları araştırmanın sonucunda düşen meteorun koptuğu gezegenin 4.565 milyar yıl öncesinden de eskiye ait olduğu ileri sürüldü.


Fransa'daki Batı Brittany Üniversitesi'nden Jean-Alix Barrat liderliğindeki bilim insanları, Cezayir’e geçen yıl mayıs ayında düşen bir göktaşının üzerindeki analiz çalışmasını tamamladı. Analiz çalışmalarının sonuçlarını açıklayan Fransız bilim insanları, meteorun antik bir gezegene ait olduğunu ifade etti.
 
Araştırmada, düşen meteorun ait olduğu gezegenin 4.565 milyar yıl öncesinden de eski olduğu iddia edildi.
 
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Batı Brittany Üniversitesi tarafından hazırlanan analiz raporunda “Bu göktaşı, bugüne kadar analiz edilen en eski magmatik kayadır ve en eski proto-gezegenleri kaplayan ilkel kabukların oluşumuna ışık tutmaktadır” ifadeleri kullanıldı.
 

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Cezayir Bilim insanları göktaşı
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