Ceyda Düvenci: Yılın ilk üç günü odama kapanıp ağladım!

"Gerçekten yepyeni bir ben oldum" diyen Ceyda Düvenci, "yeni ben" etiketi ile Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yazacak o kadar çok şey var ki. Sizlere anlatmak istediğim çok şey birikti aslında. İki gündür nasıl paylaşsam bilemedim bir türlü. 2021 bambaşka başladı benim için. Gerçekten yepyeni bir ben oldum.

Belki yıllardır kendimle ilgili bir yolculuk yapıyor olmam bir anda yaptı bu değişikliği. Çok garipti. Yılın ilk üç günü odama kapandım. Ağladım, düşündüm düğünmeden durdum, film şeridi gibi hayatım geçti gözümün önünden, sevdiklerimi düşündüm, kalp kırıklıklarımı, aşkımı, cçocuklarımı. Sonra üç gün kapandığım odadan başka biri çıktı sanki.