Cenazeden çıkarıldı! Manukyan’ın tek varisi son yolculuğuna uğurlandı

Genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın oğlu Kerope Çilingir, Feriköy’deki Surp Vartanans Ermeni Kilisesi’nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Miras davasında taraf olan Kerope’nin son eşi Neslihan ile ilk eşinden olan kızları Dora törende yan yana gelmedi. Miras davasında taraf olan İsmail Bahcivan törenden dışarı çıkarıldı.

Genelev patroniçesi ve vergi rekortmeni Matild Manukyan’ın milyonlarca liralık servetinin tek mirasçısı Kerope Çilingir (80), Feriköy Surp Vartanans Ermeni Kilisesi’nde az kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Tören öncesi kilise önünde polis ekipleri tarafından güvelik önlemleri alındı. Kerope Çilingir’in İstanbul ’da yaşayan kızı Dora Çilingir ve Amerika ’da yaşayan kızı İlda Çilingir ile torunları cenaze törenine katıldı. Dora ve İlda, basına görüntü vermemek için kilisenin arka kapısından içeri girdi. Daha sonra aile yakınları görüntü alınmaması için basın mensuplarını ve mahalle sakinlerinin kilise dışarısına çıkarılmasını istedi. Saat 15.00’da başlayan törene dakikalar kala ikinci eşi Neslihan Çilingir, iki korumasıyla birlikte üzerinde “Sonsuza dek benimlesin” yazan bir çelenkle kiliseye geldi.

Kerope Çilingir’in kızları Dora (solda) ve İlda

KARŞI KARŞIYA OTURDULAR

Kilise önünde bir süre bekleyen Neslihan Çilingir, tören çanlarının çalması ile içeri girdi. Kilisede Dora Çilingir’in tam karşısına oturan Neslihan Çilingir töreni sessiz sedasız izledi. Neslihan Çilingir tören boyunca gözyaşlarına hâkim olamadı. Dora Çilingir ile kız kardeşi İlda Çilingir ise babalarının tabutu başından bir an olsun ayrılmadı. Yaklaşık bir saat süren törenin ardından cenaze, kilise görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Dora ve İlda kardeşler basına görüntü vermemek için kilisenin arka kapısından araçlarına binerek uzaklaştı. Cenaze ise ön kapıdan araca bindirildi. Neslihan Çilingir, tabut araca bindirilene kadar kilise önünde bekledi. Bu sırada kiliseden çıkan Dora Çilingir’in annesi ve Kerope Çilingir’in ilk eşi Sevil Sümer tabuta bakarak gözyaşı döktü. Kerope Çilingir’in cenazesi defnedilmek üzere Şişli ’deki Ermeni Mezarlığı’na getirildi. Kerope Çilingir, Şişli Ermeni Mezarlığı’nda annesi Matild Manukyan ve çocukları Linda ile Mayk Çilingir’in yanına defnedildi.

‘ÇOCUKLARININ ÖLÜMÜNDE SARSILDI’

İsmini açıklamak istemeyen Kerope Çilingir’in arkadaşı ise “Kerope bey çok iyi bir insandı. Manukyan hanım vefat ettikten sonra bütün genelevleri kapattı. Son anlarında Neslihan hanım yanındaydı. Kerope bey bu kadar uzun yaşadıysa bu Neslihan hanımın sayesindedir. İki çocuğunu da kaybetmesinin acısı Kerope beyi derinden sarstı. Hasta oldu. Onu torunları ve Neslihan hanımın sevgisi ayakta tuttu” ifadelerini kullandı.

Miras davasında 36 mirasçıdan biri olan İsmail Bahcivan da törene katılmak için mezarlığa geldi. Ancak Dora Çilingir’in avukatları güvenlik eşliğinde Bahcivan’ı dışarı çıkardı. İsmail Bahcivan “Manukyan ile benim babaannem kuzendir. Kerope beyin Manukyan’ın oğlu olmadığını iddia ediyorum. Manukyan’ın doğum yapmadan boşandığı ve öldüğü Fransa ’dan gelen belgelerde mevcuttur. Ben mirasçılardan biriyim. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Devletimiz mirasımızı almamıza yardımcı olsun” dedi.

‘DÜNYANIN EN İYİ İNSANIYDI’