Cemal Can Canseven: 'Hayallerimin daha yüzde 1’ini gerçekleştirdim'

Survivor'la hayatımıza giren Cemal Can hikayesiyle de merak ediliyor. Şimdi hayranı olduğu Aleyna Tilki ile bir müzikalde başrolü paylaşıyor. Sosyal medyada 3 milyon takipçisi var. Yakında seyircilerin karşısına bir şarkıyla çıkacak. Cemal Can 'Erkek popstarların cesaret edemediği her şeyi yapabilirim' diyor.

Survivor 2020'nin birincisi Cemal Can Seven Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuştu. Cemal Can, İşte Benim Masalım müzikalini,hayallerini,özel hayatını ve yeni çıkacak şarkısını anlattı. İşte o röportaj...

◊ Dominik’e gittin, ‘Survivor’ birincisi oldun. İstanbul’a geldin. Hayatında neler değişti?

Hiçbir şey değişmedi, hayatıma aynen devam ediyorum.

◊ Nasıl değişmedi? Diziye başladın, yılbaşı gecesi ‘O Ses Türkiye’ye katıldın, yakında bir de şarkın çıkacak...

Ben bunların hepsine inanıyordum ve olacaklarını tahmin ediyordum. Sadece doğru zamanın gelmesi gerekiyordu. Mesela ‘Survivor’a dört sene üst üste başvurmuştum. Ama o zamanlar aslında ekran önüne çıkacak özgüvenim yoktu. Telefon ekranına bakarak ‘merhaba’ bile diyemiyordum. Sadece fotoğraflarımdaki sert çocuk imajını seviyordum. Önce bu özgüveni kendimde geliştirmem gerekiyordu.

◊ Ne yaptın?

DJ’lik eğitimi aldım ve çalmaya başladım. İnsanlar performans sergilerken videoya çekmeye ve yayımlamaya başladı. Zamanla o halime alıştım. YouTube videolarına çıkma özgüvenini edindim. Bu aşamalardan geçtiğim sırada, son başvurumda ‘Survivor’a da seçildim. Ve adaya kazandığım o özgüvenimle gittim.

◊ Neden ‘Survivor’a dört sene seçilemedin?

Çünkü diğer yarışma cı adayları kaslı ve daha sertti. Ama benim görünüşüm daha naif. “Bu çocuk yapamaz” demişlerdir herhalde. “Her işte bir hayır var” dedim ve asla kendimi bir odaya kapatıp pes etmedim.

◊ Kafalarımızda klasik erkek kalıpları vardır, hatta ‘Erkekler Ağlamaz’ diye bir şarkımız bile mevcut. Ama sen adada sık sık ağladın, bu yüzden de eleştirildin...

Benim gibi bir karakterin şampiyon olmasıyla bütün bu kalıpları yıktım.

Başarıma ağladım...

◊ En son neye ağladın?

Başarıma. ‘İşte Bu Benim Masalım’ dizisi gibi bir işte olmak hayalimdi.

◊ Hep ünlü olmak ister miydin?

Evet, kendimi fark ettiğimden beri ünlü olmak isterdim.

◊ Bunun sebebi tanınmak ve ışıkların üzerinde olması arzusu muydu, yoksa para kazanmak mıydı?

Maddi durumumuz iyiydi. İyi okullarda okudum. Ailemden hep sevgi gördüm. Arkadaş ortamlarım da iyiydi, hep okulun popüler çocuğuydum.

◊ O halde neydi sebep?

Benim içimde isim veremediğim bir ışık vardı ve bir şekilde star olmam gerekiyordu. Mesela küçükken annemler uyurken ben salona giderdim, gözlerimi kapatıp orayı konser alanım olarak hayal ederek evde dans eder, kendi kendime konserler verirdim. Ve bir gün bunların gerçekleşeceğine de inanırdım.

◊ Peki şimdi ünlü olmak ne hissettiriyor?

Birçok kişiye ulaşabiliyor ve onları mutlu edebiliyorum, bu çok güzel. Mesela bir gün çekim sırasında modum düşük oluyor, sonra setten biri geliyor ve “Kardeşime bir mesaj yollar mısın?” diyor. İşte o an bütün enerjim değişiyor. Bir kişiyi bile mutlu etmek bana dünyanın en güzel şeyi gibi geliyor.

◊ Maddi olarak hayatında değişen neler oldu?

25 yaşındayım ve babamın 30 sene esnaflık yaptığı dükkânı onun için satın aldım, ne mutlu bana. Erişebildiğim kadar insana da erişmeye çalışıyorum. Mesela kitap ihtiyacı olanlar mesaj yolluyor. Hemen alıp gönderiyorum.

Dört sene sonra evli, mutlu, çocuklu olurum

◊ Özel hayatında neler oldu?

Değişen bir şey yok. Sıfır aşk , uzun süredir hayatımda kimse yok. Benim hep içimdeki ışığa odaklanmam gerekiyor ve onu söndürmemem gerekiyordu. Çünkü sönerse onu yakması çok zordu. Geçenlerde Aleyna’yla (Tilki) da konuştuk. O benden daha tecrübeli, çünkü bu hayata daha erken girdi. O da “Aşk kariyeri öldürür” diyor. Ben de öyle düşünüyorum. Şimdiye kadar okuduğum star hikâyelerinde de hüzünlü bir aşk, o kişinin bütün kariyerini dibe çekiyor. Ben de kendime bir zaman dilimi koydum.

◊ Ne kadarlık bir zaman?

Dört sene sonra evli, mutlu, çocuklu olurum. Çok çocuklu bir aile babası olmayı hayal ediyorum.

◊ Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’le çok yakın arkadaşsınız. Ne zaman başladı dostluğunuz?

Danla’yla ikimizin hiçbir sosyal medya hesabı yokken üniversite hazırlıkta, İngilizce kursunda tanıştık. Aynı sınıfa düşmüştük. Konuşmuyordu, soğuktu. Öyle tipleri çok severim. Gördüğüm an onunla arkadaş olmam gerektiğini düşündüm. O da aynısını hissetmiş meğer. O zamandan beri de hiç ayrılmadık.

Aleyna Tilki’ye çok hayrandım

◊ ‘İşte Bu Benim Masalım’ (Exxen) ilk dizin...

Fıkır fıkır bir iş. Ben yine Cemal Can’ım, o da Aleyna. Liseye dönmüş hallerimiz. Aleyna’nın masalı üzerinden hepimizin hayatının işlendiği bir hikâye.

◊ Sen de şu an kendi masalını mı yaşıyorsun?

Evet ve güzel olan şu ki herkes benim masalıma ortak.

◊ Aleyna Tilki’ye eskiden hayranmışsın sanırım...

Aleyna Tilki’ye ilk çıktığı günden beri çok hayrandım. Şimdi sohbet ediyoruz, birlikte yemek yiyoruz... Ona üç yıl önce paylaştığım ‘story’leri gösteriyorum. Paylaşımların altına “Bir gün mutlaka tanışacağız Aleyna” falan yazmışım. Evrene attığın imzalar önemli...

Çobanlıktan belediye başkanlığına...

◊ Nasıl bir ailen vardı?

İzmir’de doğdum. Annem Rizeli, babam Selanik göçmeni.

◊ Ne iş yapıyorlardı?

Annem ev hanımı, babamın çobanlıktan belediye başkanlığına uzanan bir kariyeri var.

◊ Nerede başkanlık yaptı?

Maddi imkânsızlıktan okuyamamış. Çobanlıktan sonra elektrikçilerin yanında çalışmış ve lise okumuş. Foça Belediye Başkanı oldu. Ardından Foça’da 35 sene esnaflık yaptı. Bir de ablam var. O da benim menajerim. Çünkü aileden başka herkes yalan.

◊ İstanbul’a nasıl geldin?

İstanbul’a gelmek hep hayalimdi. Yeditepe Üniversitesi Reklamcılık bölümünü burslu kazandım. Tek başıma İstanbul’a geldim. Başlarda korkutucuydu. İstanbul kazan ben kepçe, şehrin şaşalı hayatını izleyerek alıştım.