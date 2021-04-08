Celcelutiye duası nasıl okunur? Celcelutiye duasının Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri... Ramazan ayında Celcelutiye duası yararları ve faziletleri...

Cebrail’in (as), Peygamber Efendimize zımni vahiy olarak getirdiği dua olarak rivayet edilen Celcelutiye duasının içinde Allah’ın İsm-i Azam, adı saklıdır. Geniş ve kapsamlı bir duadır. Peygamber Efendimizin duayı içtihat etmesi ve yorumlaması derslerinin akabinde Hz. Ali (ra.) kasideye çevirmiştir. Süryanice yazılan bu kaside 24 dizeden oluşuyor.

Celcelutiye Duası’nın, hem ahirette hem de dünyada işleri kolaylaştıracağı ve yoluna koyacağına inanılır. Dolayısıyla Celcelutiye Duasının faydaları ve faziletleri insanlar tarafından araştırılıyor. Celcelutiye duasının faziletleri ve okunuşu merak ediliyor. İşte, celcelutiye duası hakkında merak edilenler…

CELCELUTİYE DUASI NASIL OKUNUR?

Celcelutiye Duasının Cebrail (a.s.) tarafından Hz. Muhammed'e zımni vahiy olarak getirildiği rivayet edilir. Cebrail (a.s.) duanın isminin Bedi (Celcelutiye) olduğunu söylemiştir. Duanın içerisinde Allah'ın (CC) en güzel isimlerinden biri olan İsm-i Azam adı bulunmaktadır. Bu dua oldukça geniş kapsamlıdır.

Hz. Muhammed'in bu duayı içtihat etmesi ve yorumlamasının ardından Hz. Ali (r.a.) duayı kasideye çevirmiştir. Kaside Süryanice yazılmıştır ve 24 dizeden meydana gelmektedir.

Allah (CC) kullarına bana dua edin ben de size icap edeyim buyurmuştur. Bu sebeple Müslümanlar dillerinin döndüğü ölçüde sürekli Allah'a (CC) dua etmelidir. Ancak edilen dualar kişilerin ihtiyaçlarına göre kısıtlı kalabilmektedir. Celcelutiye duası ise oldukça kapsamlı bir dua olması ile bilinmektedir.

Celcelutiye duası Hz. Ali (r.a.) tarafından kasideye çevrilmiştir. İmam Gazali ile Bediüzzaman gibi alimlerin de şerh düşmesi bu duanın ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir. Celcelutiye duası tesiri yüksek olan, oldukça güçlü bir dua olması ile bilinmektedir.

Celcelutiye duası içerisinde Allah'ın (cc) isimleri sıralanmıştır. Bu sebeple bu dua bir hazine olarak isimlendirilmektedir. Allah'ın (cc) en yüce ismi İsm-i Azam da bu dua içerisinde saklıdır.

Celcelutiye duasını okuyarak Yüce Yaradan'a sığınırsanız ve isteklerinizi yalnızca ondan isterseniz ahirette ve dünyada işleriniz kolaylaşır. Bunun yanında berekete kavuşacağınız ve hayırlara vesile olacağınız da müjdelenmektedir.

Maddi sıkıntılardan, ruhi ve manevi sıkıntılardan kurtulmak adına bu duayı okuduğunuz zaman güzel amellere ulaşırsınız.

CELCELUTİYE DUASININ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ

Celcelutiye Duası orijinali Arapçadır. Bu sebeple Kur'an harflerini okumayı biliyorsanız bu duayı orijinalinden rahatlıkla okuyabilirsiniz. Ancak Arapça bilmeyenler duanın Türkçe okunuşundan da rahatlıkla bu duayı okuyabilmektedir.

Türkçe okunuşunda zorlananlar ise Türkçe mealini okuyabilir. Bunun yanında bu duanın Türkçe mealini ya da Türkçe okunuşunu bir kağıda yazarak yanınızda da taşıyabilirsiniz. Duayı gün içerisinde bir kez tam olarak okumanızın ardından dilerseniz bölüm bölüm de okuyabilirsiniz.

RAMAZAN AYINDA CELCELUTİYE DUASI YARARLARI VE FAZİLETLERİ

Celcelutiye Duasının normal zamanda okunması bile oldukça faydalı ve faziletlidir. Bu duanın mübarek Ramazan ayında okunmasının da pek çok sevabı bulunmaktadır. Bu sebeple Müslümanların Ramazan boyunca bu duayı okuması faydalı olacaktır.

Celcelutiye duası kişilerin ruhi sıkıntılarından kurtulmasına yardımcı olmaktadır.

Ev ve işyerlerine bolluk ile bereket getirmektedir.

Okuyan kimseleri beladan ve musibetlerden korumaktadır.

Kişinin korkularından arınmasını sağlar.

Manevi sıkıntıların ortadan kalkmasına neden olur.

Kişilerin muratlarına kısa sürede kavuşmasına sebep olur.

Kuraklık gibi durumlardan kurtulmak için bu duanın 31 defa okunması gerekir.

Denizde fırtınaya yakalanmanız ve zor durumda olmanız halinde bu duayı 31 defa okuyabilirsiniz.

Celcelutiye duasını sürekli üzerlerinde taşıyan hamileler doğumlarını rahat bir şekilde yapabilirler.

Ateşten ya da yangından korkan kişilerin bu duayı 7 defa ateşe okuyarak üflemesi gerekmektedir.

Bir Müslüman bu duayı her gün düzenli bir şekilde okursa o kişi Allah'ın makbul kullarından biri olacaktır.

Bu duanın sürekli okunması durumunda kişilere kimse kötülük yapamayacaktır.

Celcelutiye duası gün içerisinde 21 kere okunması halinde bütün kötü insanların şerrinden korunur.

Her gün 5 defa bu duayı okuyan kişilerin rızıkları artacaktır. Allah (CC) dileklerini yerine getirir.

Borçtan korunmak ve kurtulmak isteyen kişilerin her gün bu duayı okuması gerekmektedir.