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Celal Şengör'den Kanuni'ye ağır hakaret!

02 Mart 2018 Cuma - 14:34 | Son Güncelleme : 02 03 2018 - 14:34

Prof. Dr. Celal Şengör, “Piri Reis’in hayatındaki en büyük talihsizliği Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın zamanında doğmuş olmasıdır” dedi.


İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi ve Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, dünyanın ilk atlası olarak bilinen el yazması kitabın tanıtım toplantısında, ‘Osmanlı'ya altın çağını yaşatan padişah’ olarak anılan Kanuni Sultan Süleyman için tartışma yaratabilecek ifadeler kullandı.
 
'AMERİKA'YA FALAN GİTMİŞTİK'
 
Prof. Dr. Şengör, toplantı esnasında basın mensuplarının sorularını cevaplarken, Fatih Sultan Mehmet ve Piri Reis’in kişiliklerinden bahsettiği sırada, “Coğrafi kitaplara olan merakı müthiş. Coğrafya hastası bir sürü şeyi topluyor. Ben onu diyorum; Piri Reis’in hayatındaki en büyük talihsizliği Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın zamanında doğmuş olmasıdır. Fatih zamanında Piri Reis olaydı inanır mısınız bugün bizim sömürge imparatorluğumuz vardı. Çok samimi söylüyorum bugün biz Amerika’ya falan gitmiştik” dedi.
 
Bunun üzerine toplantının moderatörlüğünü yapan gazeteci Fatih Altaylı da Şengör’ün konuşmasının ardından, “Tamam mı, yeter midir arkadaşlar? Celal Hoca’yı daha fazla konuşturmayalım da yarın internette hakkında olumsuz şeyler okumayalım” ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Celal Şengör Kanuni Sultan Süleyman Piri Reis
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