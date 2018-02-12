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Türkiye meydan okudu! ‘Onlar yapmazsa gerekeni biz yapacağız’

12 Şubat 2018 Pazartesi - 11:52 | Son Güncelleme : 12 02 2018 - 12:05

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulunuyor. Çavuşoğlu Münbiç'le ilgili olarak, "ABD gerekeni yapmazsa biz yaparız" dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Afrika 2. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ""Özellikle çöl bölgelerinde Irak sınırına yakın bölgelerde DEAŞ'lılar var. YPG ile işbirliğini sürdürmek için bir bahane olarak, buralardaki DEAŞ'lılara dokunmuyorlar. Afrin'deki YPG'li teröristler tutuklu olan DEAŞ'lıları bıraktılar ve Türkiye ile ÖSO'ya karşı birlikte mücadele ediyorlar.

 
Hem karadan ve hem havadan temizliyoruz. Eğer ABD gereğini yapmazsa, Münbiç ve Fırat'ın doğusu için de geçerlidir. Suriye topraklarını bu teröristlerden temizleyeceğiz. Afrin'i de Suriye halkına teslim edeceğiz.
 
ABD'den beklentilerimiz açık ve nettir. Artık biz vaat istemiyoruz, somut adımlar istiyoruz. Belli konuları konuşabilmemiz için kaybolan güvenin tesis edilmesi gerekiyor. Türkiye hiçbir dostuna yanlış yapmaz. Ama ABD'den çok ciddi yanlışlar gördük. ABD bize verdiği sözleri tutmamıştır. Halkımızın da biz yöneticilerin de güveninin kaybolması doğaldır. Artık söz ve vaat değil, somut adımlar istiyoruz. Tillerson'dan bunu isteyeceğiz. İlişkilerimiz çok kritik bir noktada. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya bu ilişkiler tamamen bozulacak"
 

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Münbiç
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