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Çavuşoğlu, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı ile görüştü

DHA |  12 Ağustos 2020 Çarşamba - 16:29 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 16:29

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Abdul Raşid Dostum ile görüştü.


Bakan Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Abdul Raşid Dostum'la verimli bir görüşme yaptık. Barış ve uzlaşı sürecinde Afgan kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
 
 

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