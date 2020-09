Çapraz nakil ile hayatları kurtuldu!

HABERİ ALINCA HEYECANLANDILAR

Organ Nakli Merkez Koordinatörü Uzm. Öğr. Görevlisi Nilgün Bilal, çapraz nakil olabileceklerini söyleyince Aydın ve Özer aileleri bu durumu heyecanla karşıladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi, 12 gün önce gerçekleştirdikleri ameliyatlarla, Selma Aydın'dan alınan böbreği Sümeyra Özer'e, Zekiye Özer'den alınan böbreği ise Şahin Aydın'a başarıyla nakletti. Ameliyattan 6 gün sonra taburcu olan verici anneler ve çocukları, sağlıklı ve mutlu olduklarını ifade etti.

'YAŞAMAYAN BİLEMEZ'

3 çocuk annesi Zekiye Özer, "Çok güzel bir duygu, yaşamayan bilemez" dedi. Kızlarından birinin de 2018 yılında babaannesinden nakil olduğunu aktaran Zekiye Özer, şöyle konuştu:

"O da siroz nedeniyle böbreğini kaybetmişti. Sümeyra ise Nefrotik Sendrom hastalığı nedeniyle böbreklerini kaybetti. Eşimin ve benim kan gruplarımız uymadı. Diyalize girip acı çekmesini istemedik. Anne ve baba hiçbir zaman evlatlarının acı çekmesini istemez. O nedenle çapraz nakil için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurduk. İlk çapraz ailenin vericisi bağışçı olmaktan vazgeçti. İkinci şansımız da Aksaray 'dan bir aile bizim gibi başvuruda bulunmuş. Organ nakli merkezi sayesinde buluştuk. Tahlillerimize bakıldı, her şey uyumlu çıktı. Nakil hazırlığımız 2-3 günde yapıldı. Ameliyat olacakları sırada araya koronavirüs hastalığı girince nakil ameliyatımız ertelendi. Bu süreçte iki evladımız da diyalize girmeye başladı. Diyaliz süreci çocuklarımız ve bizim için zor bir süreçti. 6 ay beklemek zorunda kaldık ama şu an çok mutluyuz. İki aile kardeş gibi olduk. Böbreğimi bağışladığım Şahin Aydın evladım gibi oldu. Benim kızım Sümeyra Özer de onların bir evladı. Şahin'in annesi Selma Aydın'a çok teşekkür ediyorum. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'ne çok teşekkür ediyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok başarılı bir nakil ameliyatı geçirdik. Herkes bu kadar çabuk iyileşmemize şaşırdı. Çocuklarımız ve biz verici anneler normal hayatımıza devam ediyoruz, sağlıklıyız. Bizi örnek alsınlar ve herkes bağışçı olsun. Çapraz veya birebir verici olsunlar. Bağışlasınlar, çocukların acı çekmesine seyirci kalmasınlar. Çocuklarımızın 6 ay süreyle girdikleri diyaliz çok zor geçti. Nakilden sonra çocuklarımızın yüzündeki sevinç her şeye değerdi. Bağış yapsınlar, cana can katsınlar."