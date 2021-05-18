18 Mayıs 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.461 0.47 EURO 10,1990 0.88
USD 8,3480 0.43 ALTIN 501,350 0.48
CANLI BORSA
TÜMÜ

Çapa'da İstanbul Tıp Fakültesi'nde yangın paniği!

Ersan SAN / İSTANBUL (DHA) |  18 Mayıs 2021 Salı - 16:56 | Son Güncelleme : 18 05 2021 - 16:59

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri binasının 9. katında elektrik kabloları yandı. Yoğun dumanın kapladığı katta kalanlar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Çapa'da bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri binasının 9. katında saat 16.00 sıralarında elektrik kablolarından kaynaklı olduğu belirtilen yangın çıktı. Katı duman kaplarken, buradakiler tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek, söndürdü. Kata dolan duman da tahliye edildi.
 
 
 

ETİKETLER

çapa İstanbul Tıp Fakültesi yangın
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.