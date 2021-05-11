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Canan Ergüder sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı
Geçtiğimiz meme kanserine yakalandığını duyuran ve bu nedenle rol aldığı Menajerimi Ara dizisinden de ayrılan Canan Ergüder'in tedavisi devam ediyor. Kemoterapi gören Ergüder, sağlık durumunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Dört yıl önce kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan Canan Ergüder (43),meme kanseriyle mücadele etmeye devam ediyor.