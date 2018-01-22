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Çamura saplanan kamyonette yakalandılar

İHA |  22 Ocak 2018 Pazartesi - 18:30 | Son Güncelleme : 22 01 2018 - 18:32

Sivas'ta uygulama noktasına girmeden kaçmaya çalışan ve boş tarlada çamura saplanan kamyonette 10 kaçak göçmen yakalandı


Olay, saat 14.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolunda meydana geldi. Uygulama noktasına girmeden kaçmaya çalışan bir kamyonet, boş tarlada çamura saplandı. Kamyoneti tarlada çamura saplanmış şekilde görenler durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, araçta yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 10 Afganistan uyruklu şahıs yakaladı. Araç sürücüsüne adli işlem yapılırken, kamyonete el konuldu. Yurda kaçak giren göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
 

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