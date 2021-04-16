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Camilerde bugün Cuma namazı kılınacak mı?

16 Nisan 2021 Cuma - 9:24 | Son Güncelleme : 16 04 2021 - 9:24

Ramazan ayı kısıtlamaları ve teravihlerin evde kılınması kararının ardından Cuma Namazı ile ile ilgili kısıtlamanın olup olmadığı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Ramazan ayının ilk cumasını camilerde kılmak isteyen pek çok kişi sıklıkla 'Camilerde bugün Cuma namazı kılınacak mı?' sorusunu araştırıyor. Peki, Bugün Cuma Namazı kılınacak mı? Camilerde bugün Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...


Milyonlar Ramazan ayının ilk cumasını bugün idrak edecek. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan hızlı artış nedeniyle hükümet tarafından ramazan ayı kısıtlamaları uygulamaya kondu. Ramazan Ayı'nın gelmesiyle birlikte yoğun katılımın olduğu teravih namazlarının da pandemiyle mücadele kapsamında bu sene evde kılınmasına karar verildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında pe peşe alınan kısıtlama kararları sonrasında bugün Cuma günü en çok merak edilip araştırılanların başında yer alıyor. Teravih namazlarının pandemiyle mücadele kapsamında evde kılınmasına karar verilmesinin ardından Cuma Namazının camilerde kılınıp kılınmayacağı merak konusu oldu. Bugün Cuma Namazı kılınacak mı? Camilerde bugün Cuma Namazı kılınacak mı? İşte detaylar...
 
 
BUGÜN CAMİLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK MI?
 
Ramazan ayı kısıtlamaları arasında Cuma namazıyla ilgili herhangibir kısıtlama ve yasak bulunmuyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında bugün ami ve mescitlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak cuma namazı kılınabilecek. 16 Nisan Cuma günü Cuma namazında camiler açık olacak ve Cuma Namazı cemaatle kılınabilecek. 
 

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