Milyonlar Ramazan ayının ilk cumasını bugün idrak edecek. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan hızlı artış nedeniyle hükümet tarafından ramazan ayı kısıtlamaları uygulamaya kondu. Ramazan Ayı'nın gelmesiyle birlikte yoğun katılımın olduğu teravih namazlarının da pandemiyle mücadele kapsamında bu sene evde kılınmasına karar verildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında pe peşe alınan kısıtlama kararları sonrasında bugün Cuma günü en çok merak edilip araştırılanların başında yer alıyor. Teravih namazlarının pandemiyle mücadele kapsamında evde kılınmasına karar verilmesinin ardından Cuma Namazının camilerde kılınıp kılınmayacağı merak konusu oldu. Bugün Cuma Namazı kılınacak mı? Camilerde bugün Cuma Namazı kılınacak mı? İşte detaylar...
BUGÜN CAMİLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK MI?
Ramazan ayı kısıtlamaları arasında Cuma namazıyla ilgili herhangibir kısıtlama ve yasak bulunmuyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında bugün ami ve mescitlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak cuma namazı kılınabilecek. 16 Nisan Cuma günü Cuma namazında camiler açık olacak ve Cuma Namazı cemaatle kılınabilecek.