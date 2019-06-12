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Çalıştıkları iş yerini soyarken yakalandılar

DHA |  12 Haziran 2019 Çarşamba - 9:37 | Son Güncelleme : 12 06 2019 - 9:43

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalıştıkları mobilya atölyesinden hırsızlık yapmak isteyen 3 kişi suçüstü yakalandı.


 
Olay, gece saatlerinde Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri 22'nci Mobilya Sokak'taki mobilya atölyesinde meydana geldi. Atölyede çalışan C.Ö., N.D. ve A.R.K., mesai bitiminden sonra işyerine gelerek burada bulanan masa ve sehpaları 16 KB 206 plakalı kamyonete yüklemeye başladı. Bu kişilerin durumundan şüphelenen çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüphelileri hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Çalıştığı iş yerindeki eşyaları çalmaya çalışan 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, kamyonete yüklenen 20 masa ve 3 sehpa işyerine götürüldü.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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