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Çalışma hayatında önemli değişiklik! Prim desteği geliyor kısa çalışma uzuyor
Önümüzdeki günlerde yasalaşması beklenen kanun tasarısı ile çalışma hayatında önemli değişiklikler olacak. Salgından normalleşme sürecine geçen işverenin sigorta primlerinin tamamını devlet karşılayacak. Kısa çalışma ödeneği sene sonuna kadar uzayacak. Peki bu desteklerden kimler, nasıl yararlanacak?
Meclis’te görüşülmeye başlanan ve önümüzdeki günlerde yasalaşması beklenen kanun tasarısı, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışma hayatında önemli değişiklikler içeriyor. Hürriyet'ten Noyan Doğan bu kanunla iş hayatında yaşanacak değişiklikleri yazdı. İşte Doğan'ın yazısı...