Çalışanları ilgilendiren flaş detay! İki kat fazla ücret ödeniyor

Tüm çalışanlar için geçerli. Günlük ücretin iki katı ödeme yapılıyor. Maaşı 3 bin lira olan bir kişinin günlük ücreti 100 lira oluyor. Bu kişinin resmi tatillerde çalışması durumunda günlük 200 TL ödeme yapılması gerekiyor.

Tüm çalışanlar için geçerli. Resmi tatillerde çalışma zorunluluğu yok. Ancak çalışmak zorunda kalanlar için ekstra bir yevmiye ödenmesi gerekiyor. Buna dini bayramlar ve milli bayramlar da dahil

Dün itibariyle 30 Ağustos Zafer Bayramı 'mızı ve büyük zaferin 99. yılını kutladık. Bu vesileyle Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm İstiklal Savaşı kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Dini bayramlarda olduğu gibi milli bayramlar da yasalarımız gereği resmi tatil olarak kabul ediliyor. Çalışma mevzuatı bakımından değerlendirdiğimizde milli ve dini bayramlardan oluşan resmi tatil günlerinde çalışanlar izin yapıyor. Ancak bu günlerde üretimin ve işlerin devam ettiği sektörler de bulunuyor. Dolayısıyla resmi tatillerde izin yapılsa da çalışma da gerçekleştiriliyor. Gıda sektörü, marketler, AVM'ler ve buralardaki mağazalar açık kalıyor ve çalışanlar bulunuyor. Bu günlerde tatil yapanlara hizmet eden turistik tesislerdeki çalışanlar da iş başı yapıyorlar. Bizim de içinde bulunduğumuz medya sektörü , gazeteler TV'ler radyolar ve internet siteleri çalışmaya vatandaşlara haber vermeye devam ediyor.

MESAİDEN FARKLI HESAP

İş hayatıyla ilgili yasalarımız bu resmi tatillerde çalışanlar için bazı düzenlemeler ve ek gelirler belirlemiş durumda. Bilindiği gibi resmi tatillerde çalışma yapanlara fazladan para ödeniyor. Ancak bu ödenen para fazla mesai yapılan zamanlardakinden farklı oluyor. Yani haftalık 45 saatin üzerinde çalışılan saatler için saat başına ödenen mesai parası ile resmi tatillerde yapılan çalışma ayrı ayrı hesaplanıyor. Fazla çalışma saatlerinde saat ücretinin yüzde 50 fazlası ödenirken resmi tatillerde yapılan çalışmada günlük ücretin yüzde 100 fazlası ödeniyor.

PARA DIŞINDA ÖDEME YOK