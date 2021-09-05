Çağlar Ertuğrul ile Kayla Manukyan ayrıldı mı?

ÇEŞME'DE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

"KATRİLYARDER MISIRLI SEVGİLİ..."

Çağlar Ertuğrul, geçtiğimiz aylarda Bali'de bir adadan başka bir adaya gitmek için ek sefer koydurtarak uçak kaldırtan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi'a göndermede bulunmuştu. Ertuğrul, "Katrilyarder Mısırlı sevgiliden rica etsek, sinema salonu kapatır mı? Yeni 'Mortal Kombat'ı büyük perdede izlemek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra muhabirlerin bu konudaki sorularını yanıtlayan oyucu, "Ben ona gönderme yapmadım. Ben sadece 'Mortal Combat'ı izlemek istediğimi belirttim" açıklamasını yapmıştı.