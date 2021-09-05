Çağlar Ertuğrul ile Kayla Manukyan ayrıldı mı?

'Afili Aşk', 'Fazilet Hanım ve Kızları', 'Kurt Seyit ve Şura' ve 'Teşkilat' gibi yapımlarda rol alan 33 yaşındaki oyuncu Çağlar Ertuğrul, özle hayatıyla gündeme geldi. Ertuğrul'un üç yılı aşkın süredir birliktelik yaşadığı 28 yaşındaki Kayla Manukyan'dan ayrıldığı öne sürüldü.
TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR
'Fazilet Hanım ve Kızları' adlı dizinin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Çağlar Eruğrul ve Kayla Manukyan'ın sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakması iddiaları kuvvetlendirdi.
ÇEŞME'DE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ
Öte yandan Çağlar Ertuğrul ve Kayla Manukyan geçtiğimiz temmuz ayında Çeşme'de objektiflere yansımıştı. Şezlonglarında baş başa sohbet eden sevgililer, denize girmeden plajdan ayrılmıştı.
"KATRİLYARDER MISIRLI SEVGİLİ..."
Çağlar Ertuğrul, geçtiğimiz aylarda Bali'de bir adadan başka bir adaya gitmek için ek sefer koydurtarak uçak kaldırtan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi'a göndermede bulunmuştu. Ertuğrul, "Katrilyarder Mısırlı sevgiliden rica etsek, sinema salonu kapatır mı? Yeni 'Mortal Kombat'ı büyük perdede izlemek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Daha sonra muhabirlerin bu konudaki sorularını yanıtlayan oyucu, "Ben ona gönderme yapmadım. Ben sadece 'Mortal Combat'ı izlemek istediğimi belirttim" açıklamasını yapmıştı.