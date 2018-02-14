Buzlar gittikçe eriyor! Kuzey Kore'nin masraflarını ödeyecek

Yonhap ajansının haberine göre, Güney ve Kuzey Borsası ve İşbirliği Teşvik Kurulu, Kore ler arası ilişkileri geliştirmek adına Pyongyang Olimpiyat ekibinin faturalarını ödemek için hükümet bütçesinden 2,86 milyar won (yaklaşık 2,64 milyon dolar) ödenmesini kabul etti.

Söz konusu fonla olimpiyat için ülkeye gelen heyetteki yüzlerce Kuzey Kore li performans sanatçısı, amigolar ve tekvando gösteri ekibinin masraflarının karşılanacağı bildirildi.

Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fon ile Kuzey Kore heyetinin Güney Kore ziyareti ve Kuzey ile Güney arasındaki kültürel iş birliği projelerini gerçekleştirmek için maddi destek sağlanması amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin mart ayında PyeongChang'taki Paralimpik Oyunlar'a katılımının finanse edilip edilmeyeceğinin daha sonra düzenlenecek bir toplantıda karara bağlanacağı kaydedildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, PyeongChang'deki Kış Olimpiyatları'nın 9 Şubat'taki açılış törenine katılmıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, açılış töreninden önce verilen akşam yemeğinde yaptığı konuşmada, iki Kore arasındaki son dönemdeki yakınlaşmanın gelecekte diyalog ve barışı temin edeceğine inandığını ifade etmişti.