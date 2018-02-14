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Buzlar gittikçe eriyor! Kuzey Kore'nin masraflarını ödeyecek

14 Şubat 2018 Çarşamba - 13:53 | Son Güncelleme : 14 02 2018 - 14:49

Güney Kore, ülkede düzenlenen 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na katılan Kuzey Kore heyetinin masraflarını karşılamak için hükümet fonu kullanılmasını onayladı.


Yonhap ajansının haberine göre, Güney ve Kuzey Borsası ve İşbirliği  Teşvik Kurulu, Koreler arası ilişkileri geliştirmek adına Pyongyang Olimpiyat  ekibinin faturalarını ödemek için hükümet bütçesinden 2,86 milyar won (yaklaşık  2,64 milyon dolar) ödenmesini kabul etti.
 
Söz konusu fonla olimpiyat için ülkeye gelen heyetteki yüzlerce Kuzey Koreli performans sanatçısı, amigolar ve tekvando gösteri ekibinin masraflarının  karşılanacağı bildirildi.
 
Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fon ile Kuzey  Kore heyetinin Güney Kore ziyareti ve Kuzey ile Güney arasındaki kültürel iş  birliği projelerini gerçekleştirmek için maddi destek sağlanması  amaçlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.
 
 
Açıklamada, Kuzey Kore'nin mart ayında PyeongChang'taki Paralimpik  Oyunlar'a katılımının finanse edilip edilmeyeceğinin daha sonra düzenlenecek bir  toplantıda karara bağlanacağı kaydedildi.
 
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong,  PyeongChang'deki Kış Olimpiyatları'nın 9 Şubat'taki açılış törenine katılmıştı.
 
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, açılış töreninden önce verilen  akşam yemeğinde yaptığı konuşmada, iki Kore arasındaki son dönemdeki  yakınlaşmanın gelecekte diyalog ve barışı temin edeceğine inandığını ifade  etmişti.
 
  
 

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