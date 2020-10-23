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Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağında yaralanan pilot hayatını kaybetti!

DHA |  23 Ekim 2020 Cuma - 14:15 | Son Güncelleme : 23 10 2020 - 14:27

Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağından yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılan pilot Beytullah Nart hayatını kaybetti.


İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'ndan saat 10.56’da kalkan eğitim uçağı Büyükçekmece'de boş bir araziye düştü. Özel bir üniversitenin pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart'ın kullandığı ve tek başına uçtuğu öğrenildi. Yaralanan Nart hastanede tedavi altına alındı.Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen Nart'ın hayatını kaybettiği öğrenildi
 
Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen eğitim uçağının enkazı bu akşam saatlerinde kaldırıldı. Olay yerinde parçalanan uçaktan kalan küçük parçalar ve çarpmanın etkisiyle yerde oluşan yaklaşık yarım metrelik çukur görüntülendi.
 
 

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