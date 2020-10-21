Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2020 Bursluluk parası hesaplara yattı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine verilen bursluluk parasının yatıp yatmadığı araştırılan konuların başında geliyor. İOKBS bursları olarak da bilinen bursluluk ücreti Ekim ayının sonlarına gelirken pek çok öğrenci tarafında merak ediliyor. Peki, Bursluluk parası (İOKBS) ne zaman yatacak? 2020 Bursluluk parası hesaplara yattı mı? Bursluluk parası ile ilgili detaylar...
BURSLULUK PARASI NE KADAR OLACAK?
İOKBS yani bursluluk ödemeleri geçtiğimiz yıl 260 lira olarak hesaplara yatırılıyordu. 2020-2021 eğitim öğretim yılı bursluluk ödemelerinin zamlı olarak yatırılması bekleniyor. Bursluluk parasının 290 TL olması bekleniyor.
BURSLULUK PARASI (İOKBS) NE ZAMAN YATACAK?
Bursluluk ödemeleri için net bir tarih belirtilmedi. MEB Bursluluk sınavı kılavuzunda şu ifadeler yer verilmişti.
"Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir"
MEB tarafından ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine ödenen bursluluk ödemeleri, illere göre farklılık gösteriyor. Ödemelerin ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.