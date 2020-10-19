Bursa merkezli FETÖ operasyonu! 12 zanlı yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün mahrem yapılanmasında yer aldıklarına yönelik ifadeler bulunan, büfe ve ankesörlü telefonlardan mahrem imamlarca ardışık ve periyodik olarak arandıkları tespit edilen 14 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul, Ankara, Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa Sakarya ve Tekirdağ 'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı.

Operasyonda, biri polis memuru, 11'i kapatılan askeri okul öğrencisi 12 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diğer 2 zanlıyı yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.