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Bursa merkezli FETÖ operasyonu! 12 zanlı yakalandı

AA |  19 Ekim 2020 Pazartesi - 11:18 | Son Güncelleme : 19 10 2020 - 11:25

Bursa merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.


Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik yürütülen soruşturma  kapsamında, terör örgütünün mahrem yapılanmasında yer aldıklarına yönelik  ifadeler bulunan, büfe ve ankesörlü telefonlardan mahrem imamlarca ardışık ve  periyodik olarak arandıkları tespit edilen 14 kişi için yakalama kararı  çıkarıldı.
 
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele  Şubesi ekipleri, Bursa, İstanbul, Ankara, Sakarya ve Tekirdağ'da belirlenen  adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı.
 
Operasyonda, biri polis memuru, 11'i kapatılan askeri okul öğrencisi  12 zanlı yakalandı.
 
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
 
Diğer 2 zanlıyı yakalama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.
 
 

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Bursa FETÖ operasyon
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