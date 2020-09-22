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Bursa'dan 35 ülkeye yerli elektrikli golf ve hizmet aracı ihracatı

AA |  22 Eylül 2020 Salı - 13:59 | Son Güncelleme : 22 09 2020 - 13:59

Bursa'da uzun yıllar otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firma, 2011'den itibaren ürettiği yerli elektrikli golf ve hizmet araçlarını 35 ülkeye ihraç ediyor.


Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada üretilen araçlar yurt  içinde de bazı kurum ve kuruluşlar ile havaalanları ve hastanelerde kullanılıyor.
 
İki kişilikten başlayan ve 8 kişilik personel taşıma araçlarına kadar  değişiklik gösteren hizmet araçları, müşteri isteklerine uygun şekilde dizayn  edilebiliyor.
 
Türkiye'de alanındaki pazarın yüzde 65'ini elinde bulunduran firma,  üretiminin yarısını başta Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri ile ABD'ye gönderiyor.
 
PILOTCAR Genel Müdürü Şükrü Özkılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  üretim serüvenlerinin 1963 yılında başladığını söyledi.
 
Aynı adı taşıyan dedesi ülkenin ilk pilotlarından olduğu için firmanın  isminde pilot ifadesinin yer aldığını belirten Özkılıç, "Dedem Türkiye'nin ilk  otobüs karoseri imalatçılarından ve ilk fonksiyonel şoför koltuğunu üreten kişi.  Biz de üçüncü nesil olarak Türkiye'de ilk elektrikli golf ve hizmet araçlarını  üretiyoruz. Bu işe ilk başladığımızda elektrikli golf aracı üretmek üzere  kendimizi konumlandırdık fakat piyasadaki ihtiyaçlar ve durum değerlendirmesi  neticesinde bu işin daha çok hizmet araçları tarafına kaydırmamız gerektiğini  düşündük." ifadelerini kullandı.
 
Özkılıç, Türkiye'de pazar lideri olduktan sonra ürünleri ihraç etmeye  başladıklarını aktardı.
 
"Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri ile ABD öncelikli pazarlarımız"
Şu anda 35 ülkeye dış satım yaptıklarını anlatan Özkılıç, şöyle devam  etti:
"İki yıl önce ABD'de bir üretim tesisi kurduk. Orada montajladığımız  araçlarla ABD'nin iç pazarına da elektrikli golf ve hizmet aracı satmaya  başladık. Biz bu işe girmeden önce Türkiye'deki pazar tamamen yabancı oyuncuların  elindeydi. Biz pazara girdikten sonra Türkiye pazarındaki payımızın yüzde 65  olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Üretimimizin yarısı ihraç ediliyor ancak  hedefimiz bunu yüzde 70-80 bandına taşımak. Türkiye büyük bir pazar ancak dünya  daha büyük pazar. Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri ile ABD öncelikli pazarlarımız."
 
Ürettikleri araçların güçlü motor ve altyapıya sahip olduğunu dile  getiren Özkılıç, bu sayede yabancı rakiplerin birkaç adım önüne geçmeyi  başardıklarını belirtti.
 
Her türlü parçanın en kalitelisi ve en yüksek performanslısını  kullanmaya çalıştıklarına değinen Özkılıç, "Biz aslında ucuz araç değil kaliteli  ve ulaşılır bir araç yapmak peşindeyiz. Bunu da şimdiye kadar ciddi oranda  başardığımızı düşünüyoruz. Araçlardaki yerlilik oranımız yüzde 82. Bu ciddi bir  oran. Biz bu serüvene yüzde 60 yerlilik oranıyla başlamıştık. Her geçen gün  yerlilik oranını artırmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Özkılıç, araçlarda kurşun asit ve lityum pil paketleri kullandıklarını  bildirdi.
 
Türkiye'de yüzlerce kuruluşun yanı sıra otel, marina, liman,  üniversite ve özel alanlarda da araçlarının yaygın bir şekilde hizmet verdiğini  ifade eden Özkılıç, "Araçlarımızın çizimi, tasarımı, seri üretime alınması ve  üretilmesinde tamamen kendi bünyemizde çözümler üretiyoruz. Tamamen Türk  mühendislerimiz ve Türk çalışanlarımızla aslında gerçekten yerli bir iş  yapıyoruz. Bu anlamda da gururluyuz." diye konuştu.
 

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