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Bursa'da iki arkadaş 'Kaplumbike' isimli motosiklet üretti

AA |  22 Şubat 2021 Pazartesi - 17:54 | Son Güncelleme : 22 02 2021 - 17:54

Bursa'da, Beşevler Küçük Sanayi Sitesi'nde tornacı olarak çalışan Yusuf Kula ve endüstriyel elektrik işiyle uğraşan Alihan Yılmaz, "Kaplumbike" adını verdikleri özgün tasarımlı bir motosiklet imal etti.


Bir internet sitesinde değişik tasarımlarda motosikletler gören iki  arkadaş, çapa motoruyla çalışan ve sadece 60 kilogram ağırlığında olan  motosikleti, 1,5 ayda torna dükkanında yaparak çalıştırdı.
 
Gövde kısmında, "vosvos" ve "kaplumbağa" olarak da anılan Volkswagen  marka klasik otomobillerin çamurlukları kullanılan motosiklet, saatte 50  kilometre hıza ulaşabiliyor.
 
"Kaplumbike" adını verdikleri motosiklet için patent başvurusunda  bulunmaya hazırlanan gençlerden 23 yaşındaki Yusuf Kula, AA muhabirine, yurt  dışındaki örnek tasarımlardan esinlenerek çalışmaya başladıklarını anlattı.
 
 
 En güzelini yapmak için günlerce uğraştıklarını belirten Kula, şöyle  konuştu:
 
"Motosikletin kupa kısmı için 'vosvos' çamurluğundan kalıp hazırlandı  ve fiber malzeme ile yapıldı. Kupayı fiberden döktürdük ve üzerini siyaha  boyadık. Kaplumbağaya benzediği için 'Kaplumbike' koyduk. İnsanların alışık  olmadığı bir araç yaptığımız için çok dikkati çekti. Aracımız çok fazla ilgi  gördü. Nasıl yaptığımızı sordular. Atölyemizi ziyaret edenler oldu."
 
Kula, bundan sonraki süreçte motosikletin elektrikle çalışan modelini  üretmeyi hedeflediklerini dile getirdi.
 
Alihan Yılmaz (24) ise motosikletin benzinli, 4 zamanlı içten yanmalı  motorla çalıştığını aktardı.
 
Motosikletin tek kişilik olduğu bilgisini veren Yılmaz, "Aracın bazı  parçalarını Türkiye'den, bazılarını ise Çin ve Almanya'dan temin ettik.  Motosikletimiz yaklaşık 60 kilogram ağırlığında." dedi.
 

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