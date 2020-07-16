16 Temmuz 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 119.259 1.29 EURO 7,8200 -0.09
USD 6,8580 0.05 ALTIN 398,290 -0.18
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bursa'da iğrenç olay! İki yaşlı kadına...

DHA |  16 Temmuz 2020 Perşembe - 11:12 | Son Güncelleme : 16 07 2020 - 11:12

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, biri 78 diğer, 80 yaşında iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen İsmail Kurman (31) jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından Balıkesir’in Susurluk ilçesinde yakalandı. Kurman, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Bursa'da iki yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunan kişi, kadınların şikayeti üzerine özel ekip tarafından yakalandı.
 
Olay, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Orta ve Çeltikçi mahallelerinde meydana geldi. İsmail Kurman, 26 Haziran günü, 80 yaşındaki bir kadına, 8 Temmuz günü de 78 yaşındaki başka bir kadına cinsel saldırıda bulundu.
 
Yaşlı kadınların şikayeti üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı, özel ekip kurdu. Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan görevlilerin de yer aldığı özel ekip, teknik ve fiziki takip başlattı. Kurman, Balıkesir’in Susurluk ilçesinde yakalandı.
 
Gözaltına alınan İsmail Kurman, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ETİKETLER

Bursa cinsel saldırı özel ekip
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.