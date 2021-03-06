06 Mart 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.542 0.26 EURO 8,9870 -0.32
USD 7,5370 0.34 ALTIN 411,330 0.23
CANLI BORSA
TÜMÜ

Burcu Kara çocuk giysisi çıkarıyor

06 Mart 2021 Cumartesi - 9:48 | Son Güncelleme : 06 03 2021 - 9:48

Burcu Kara, çocuk kıyafeti çıkaracağını söyledi. Oyuncu, “Altı noktada ve iki internet sitesinde olacak ama büyüyerek, gelişeceğini düşünüyorum” diye konuştu


Burcu Kara, Women’s Style dergisine kapak oldu. 3.5 yaşında Ali isminde oğlu olan oyuncu, “Yıllardır hep aklımda olan, ama bu kadarını benim bile hayal etmediğim, beni çok etkileyen bir ürünle tanıştım. Bunu minikler için bir işe dönüştürdüm. 0-3 yaş arası çocuk giysileri yapmaya başladım” şeklinde konuştu.
 
Önümüzdeki ayın başında ürünleri çıkaracağını söyleyen Kara, “Şu an altı noktada ve iki internet sitesinde olacak ama büyüyerek, gelişeceğini düşünüyorum. Hikayesinden, benim ve eşimin de çok etkilendiği bir şey bu... Geleneksel işlenen bir kumaş ve boya sistemiyle, çocuklar için sağlıklı, doğaya dost şeyler yaptık” dedi.
 

ETİKETLER

Burcu Kara çocuk giysisi çocuk kıyafeti
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.