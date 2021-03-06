Burcu Kara çocuk giysisi çıkarıyor

Burcu Kara, Women’s Style dergisine kapak oldu. 3.5 yaşında Ali isminde oğlu olan oyuncu, “Yıllardır hep aklımda olan, ama bu kadarını benim bile hayal etmediğim, beni çok etkileyen bir ürünle tanıştım. Bunu minikler için bir işe dönüştürdüm. 0-3 yaş arası çocuk giysileri yapmaya başladım” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki ayın başında ürünleri çıkaracağını söyleyen Kara, “Şu an altı noktada ve iki internet sitesinde olacak ama büyüyerek, gelişeceğini düşünüyorum. Hikayesinden, benim ve eşimin de çok etkilendiği bir şey bu... Geleneksel işlenen bir kumaş ve boya sistemiyle, çocuklar için sağlıklı, doğaya dost şeyler yaptık” dedi.