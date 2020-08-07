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Burcu Esmersoy'dan 300 bin TL'lik fotoğraf
Lüks saatlere tutkusuyla bilinen Burcu Esmersoy, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafta 300 bin liralık saatiyle dikkat çekti.
Burcu Esmersoy’un, İtalyan sevgilisiyle yaptığı tekne tatilinde bir detay dikkat çekti. Esmersoy, Instagram’da paylaştığı bu pozunda 300 bin liralık Audemars Piguet marka saatini de gösterdi. Ünlü sunucunun daha önce de özel yapım 225 bin TL’lik saati çok konuşulmuştu.