Burak Deniz kimdir?

Büşra Develi ile olan ilişkisiyle gündemden düşmeyen Burak Deniz, kariyeriyle de oldukça dikkat çekiyor. Küçük yaşlarda oyunculuğa başlayan Burak Deniz'in başarısı merak uyandırıyor. İşte Burak Deniz'in hayatına dair tüm merak edilenler...
BURAK DENİZ KİMDİR?
17 Subat 1991 Izmit doğumludur. Oyunculuk kariyerine henuz 17 yaşındayken İzmit’te katıldığı bir oyunculuk atölyesi derslerinde cast directoru ve yetenek avcısı Gokce Doruk Erten tarafından keşfedilmesiyle başlamıştır.
İlk dizisi “Kolej Günlüğü” 2011 yılında yönetmen Feride Kaytan, hemen sonrasında “Sultan” 2012 yılında yönetmenleri Şengül Halat Atak / Azime Kanal. 2013 – 2014 yıllarında Kaçak dizisi yönetmenleri Volkan Kocatürk / Serkan Birinci , 2015 yılında “Medcezir” Yönetmen Ali Bilgin, “Tatlı Küçük Yalancılar” Yönetmen Cem Karcı, “Gecenin Kraliçesi” Yönetmen Durul Taylan / Yağmur Taylan, 2016 – 2017 yıllarında “Aşk Laftan Anlamaz” Bahadır İnce / Müge Uğurlar ile çalışma şansını elde etmiştir… Şu anda Barış karakterini canlandırdığı “Bizim Hikaye” dizisinde yönetmen Serdar Gözelekli ve supervizor Merve Girgin ile çalışmaktadır.