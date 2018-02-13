Burak Deniz kimdir?

Büşra Develi ile olan ilişkisiyle gündemden düşmeyen Burak Deniz, kariyeriyle de oldukça dikkat çekiyor. Küçük yaşlarda oyunculuğa başlayan Burak Deniz'in başarısı merak uyandırıyor. İşte Burak Deniz'in hayatına dair tüm merak edilenler...

BURAK DENİZ KİMDİR?

17 Subat 1991 Izmit doğumludur. Oyunculuk kariyerine henuz 17 yaşındayken İzmit ’te katıldığı bir oyunculuk atölyesi derslerinde cast directoru ve yetenek avcısı Gokce Doruk Erten tarafından keşfedilmesiyle başlamıştır.