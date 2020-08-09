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Bulgaristan-Türkiye sınırındaki yangın! Gittikçe yaklaşıyor

AA |  09 Ağustos 2020 Pazar - 19:49 | Son Güncelleme : 09 08 2020 - 19:49

Bulgaristan’ın güneydoğusunda Hasköy ve Harmanlı bölgelerinde süren ve kontrol altına alınamayan yangınlar Türkiye sınırına yakın Matoçina köyüne yaklaştı.


Bölgede bulunan İtfaiye Genel Müdürü Komiser Nikolay Nikolov, yaptığı  açıklamada, “Hasköy bölgesinde üç gündür süren iki dev yangın birleşti. Can  kaybına izin vermemek için bazı köylerin halkı tahliye edilebilir. Hasköy ve  Svilengrad bölgelerinde afet durumu ilan edildi.” dedi.
 
Söndürme çalışmalarına bölge itfaiye ekipleri, silahlı kuvvetleri  personeli ve yerel halktan gönüllü kişilerin yanı sıra ülkenin diğer  bölgelerinden itfaiye personel ve araç takviyesi de katılıyor.
 
Savunma Bakanlığı, yangın alanını en kritik noktalarına karadan ağır  askeri araçlarla, havadan ise helikopterle söndürme çalışmalarına yardım  edildiğini duyurdu.
 
 Şiddetli rüzgar ve aşırı sıcak havanın etkisinde yangının sürekli yön  değiştirdiğini açıklayan yetkililer, Türkiye sınırına yakın bulunan Matoçina,  Varnik, Filipovo ve diğer bazı köylerin halkının tahliyesi için gece saatlerinde  karar alınabileceğini kaydettiler.

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