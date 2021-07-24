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Bülent Serttaş'a büyük şok! 'Bunu yapan vatan hainidir'
Bülent Serttaş’ın yeni parçası ‘Akdeniz’in klibi günlerce konuşulmuştu. Şarkının klibi, ‘erotik içerikler’ iddiasıyla gelen şikayetlerin ardından yayından kaldırıldı. Şarkıcı, eseri yeniden yükletti.
Bülent Serttaş’ın yaklaşık bir ay önce çıkardığı ‘Akdeniz’ parçasının klibi YouTube’dan sansür yedi. Platform, klipte ‘erotik içerikler’ olduğu iddiasıyla gelen şikayetler yüzünden 380 binden fazla izlenen videoyu yayından kaldırdı.