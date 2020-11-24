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Bülent Ersoy'un alışverişi taksiye sığmadı

Bülent Ersoy'un alışverişi taksiye sığmadı Yardımcısıyla birlikte öğle saatlerinde AVM'ye gelen Bülent Ersoy, akşam vakti alışverişini noktaladı.
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