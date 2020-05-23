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Bugüne kadar ülke genelinde ele geçirilen en yüksek miktar

DHA |  23 Mayıs 2020 Cumartesi - 15:56 | Son Güncelleme : 23 05 2020 - 15:56

Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, bir tırın dorsesinde taşınan üç otomobilin akaryakıt deposuna gizlenmiş 144 litre sıvı uyuşturucu ele geçirildi.


Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya  göre, jandarma ekipleri istihbarat çalışmaları sonucunda sıvı uyuşturucu taşıdığı  belirlenen tırı takibe aldı.
 
Gerçekleştirilen operasyonla tırın dorsesinde taşınan 3 otomobilin  akaryakıt depolarına gizlenmiş 144 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi, 1  şüpheli gözaltına alındı.
 
 
Ele geçirilen uyuşturucu, jandarma ekiplerince bugüne kadar ülke  genelinde ele geçirilen en yüksek miktarda sıvılaştırılmış metamfetamin oldu.
 
Açıklamada, operasyona ait görüntülere de yer verildi.
 

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