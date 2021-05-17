Bugün marketler kaçta açılacak? Marketler kaça kadar açık? Yeni genelgede marketlerin çalışma saatleri!

17 gün süren tam kapanma sona erdi. Türkiye için yeni bir dönem başladı: Kademeli normalleşme dönemi. Yeni dönemin yeni kurallarını İçişleri Bakanlığı duyurdu. 81 il valiliğine gönderilen yeni genelgede hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere, iş yerlerinin çalışma saatleri ile açık ve kapalı olacak yerler detaylı bir şekilde açıklandı. Peki, Bugün marketler kaçta açılacak? Marketler kaça kadar açık? Kademeli normalleşmede marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Yeni genelgede marketlerin çalışma saatleri!

Tam kapanma sona erdi ve kademeli normalleşme dönemi resmen başladı. Milyonlar 17 gün süren tam kapanma döneminin ardından kademeli normalleşme süreci ile ilgili detayları araştırıyor. İçişleri Bakanlığı salgınla mücadelede yeni dönemin detaylarını yayınladı 'Kademeli Normalleşme Genelgesi' ile tek tek açıkladı. 81 İl valiliğine 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren geçerli olamk üzere yeni genelgeyi gönderdi. Peki, Bugün marketler kaçta açılacak? Marketler kaça kadar açık? Kademeli normalleşmede marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Yeni genelgede marketlerin çalışma saatleri!

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Marketler hafta içi ve hafta sonu hizmet vermeye devam edecek. Kademeli normalleşme sürecinde hizmet verecek olan marketlerin hafta içi çalışma saatleri belirtilmedi. Ancak, sokağa çıkma yasağının başlama saati olan 21:00'dan önce marketlerin kapanması bekleniyor.

HAFTA SONU MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

İNDİRİMLERE AYAR

Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekmektedir.

HAFTA SONU SATILMAYACAK!

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol , ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek.

ONLİNE MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ!

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabilecekler.