Bugün borsa açık mı? 29 Ekim borsa tatil mi?

29 Ekim borsa tatil mi? Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kamu kurumlarda resmi tatillerin 1,5 gün tatil ilan edilmesi yatırımcıların borsanın da tatil kapsamı içinde olup olmadığını merak etmesine neden oldu. Yatırımcılar arama motorları üzerinden bugün borsa açık mı? sorusuna yanıt atıyor.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bazı kurum ve kuruluşlarda 1,5 gün tatil ilan edilmesi, söz konusu kurumlarda işleri olan vatandaşların, açık olan kurum ve kuruluşlar hakkında araştırma yapmasına neden oldu. Açık olup olmadığı merak edilen kurumlardan biri de borsa oldu. Peki, borsa bugün açık mı? 29 Ekim borsa tatil mi?

29 EKİM BORSA TATİL Mİ?

Borsa İstanbul'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle 28 Ekim öğlene kadar işlem gerçekleştirildi. Pay piyasası 12:40'a kadar açık kaldı ve 1 buçuk günlük tatile girdi.

Borsa İstanbul Pay Piyasaları yarın saat 09:40'ta açılış seansı ile güne başlayacak.Sürekli müzayede işlemleri 10:00 ila 12:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12:30 ila 12:40 arasında yapılacak.

Ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili sebebiyle bir buçuk gün tatile girecek.

Pay Piyasası'nda bugünkü işlemlerin takası dünkü işlemlerin takası ile birlikte 2 Kasım Pazartesi günü yapılacak.