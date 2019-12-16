Bu yıl 5 kat arttı! Sayıları 40 bini geçti

‘Kızamık vakası arttı’

‘İmkânsız ve hayal’

Aşılarla genetiğimizin değiştirilmeye çalışıldığı, bunun bir ABD İsrail projesi olduğu baştan aşağı uydurma senaryolar. Türkiye, İsrail’den aşı almıyor. ABD’deki uzmanlar, yıllardır bağırsak sorunu olan Chrone hastalığının genetiğini değiştirmeye çalışıyor ancak bir arpa boyu yol alamadılar. Aşı yaparak genetik değiştirmek imkansız ve hayal bile edilemez.”

‘Aşı Otizm ilişkisi sahtekârlık öyküsü’

Türk Tabipler Birliği eski başkanı Prof.Dr.Raşit Tükel ise aşının otizme neden olduğu iddiası için ‘Tam bir sahtekârlık öyküsü’ değerlendirmesinde bulundu.

Tükel şunları söyledi:

“1998 yılında İngiltere ’de gastroenterolog Andrew Wakefield ve arkadaşları Lancet’te kızamık, kızamıkçık, kabakulak (KKK) aşısı yapıldıktan 1 ay sonra 8 çocukta otizm belirtilerinin başladığını bildirdi. Wakefield, KKK aşısının bağırsak enflamasyonuna neden olduğunu, bunun sonucunda peptitlerin önce kan dolaşımına, ardından da beyne geçmesiyle otizmin geliştiğini ileri sürdü. Çeşitli ülkelerde farklı araştırmacılarca yapılan 20 epidemiyolojik çalışmada, KKK aşıları ve aşılarda kullanılan Thimerosal ile otizm arasında ilişkiyi destekleyen hiçbir veri elde edilmedi. Üstelik ileri sürülen biyolojik mekanizmanın bilimsel bir temelinin olmadığı ortaya konuldu. Sonraki yıllarda, sahtekâr Wakefield’in aşı üreticilerine dava açan avukatlarla para ilişkisi içinde olduğu, bazı araştırmalarının bu davalarda yer alan avukatlar tarafından finanse edildiği ortaya çıktı. İngiltere’de Ocak 2010’da Genel Tıp Konseyi (GTK) Wakefield’i sahtecilik, araştırma tıbbının temel ilkelerini tekrarlayarak ihlal etme gibi başlıklarda suçlu buldu ve Şubat 2010’da Lancet dergisi makaleyi geri çekti. Mayıs 2010’da ise Wakefield’in hekimlik yetkisi iptal edildi.”